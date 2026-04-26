  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xe khách lao xuống ta luy âm ở Sơn La làm 9 người thương vong

Chủ Nhật, 15:46, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La khiến xe khách lao xuống ta luy sâu khoảng 100m, làm 2 người tử vong và 7 người bị thương. Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ, điều tra nguyên nhân.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực bản Niên, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La khiến 2 người tử vong và 7 người bị thương. 

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 7 người khác bị thương

Vào lúc 10h30 ngày 26/4  trên tuyến đường đi qua địa phận bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 2 người tử vong, 7 người khác bị thương. Cụ thể chiếc xe ô tô khách BKS 29B-170.45 do Lưu Viết Tuấn, SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội điều khiển, khi đến địa điểm nêu trên thì bất ngờ mất lái, lao xuống ta luy âm sâu khoảng 100m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 20 người.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với CA xã Chiềng Yên, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Trung tâm y tế xã Chiềng Yên, Vân Hồ đã khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Mai Châu - Phú Thọ và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông; Các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do đường xuống dốc, quanh co liên tục, mặt đường hẹp khoảng 2,5m, lái xe không quen đường, không làm chủ được tay lái và tự lao xuống tà luy âm. 

Trao đổi với phóng viên VOV, lãnh đạo UBND xã Vân Hồ cho biết, hiện chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khẩn trương tổ chức cứu hộ cứu nạn và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tình hình tai nạn giao thông ở Sơn La giảm cả 3 tiêu chí

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

CTV Mùi Sơn/VOV-Tây Bắc
Tag: Sơn La tai nạn giao thông xe khách Vân Hồ lao xuống ta luy tử vong bị thương cứu hộ cứu nạn đường đèo tin nóng địa phương
Tình hình tai nạn giao thông ở Sơn La giảm cả 3 tiêu chí

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An

VOV.VN - Tối 29/3, trên địa bàn xã Bạch Hà (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một nam thanh niên tử vong, khi chỉ còn một ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới.

Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn, sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Điền, thành phố Huế để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

