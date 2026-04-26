Xe khách lao xuống ta luy âm ở Sơn La làm 9 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực bản Niên, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La khiến 2 người tử vong và 7 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 7 người khác bị thương

Vào lúc 10h30 ngày 26/4 trên tuyến đường đi qua địa phận bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 2 người tử vong, 7 người khác bị thương. Cụ thể chiếc xe ô tô khách BKS 29B-170.45 do Lưu Viết Tuấn, SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội điều khiển, khi đến địa điểm nêu trên thì bất ngờ mất lái, lao xuống ta luy âm sâu khoảng 100m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 20 người.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với CA xã Chiềng Yên, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Trung tâm y tế xã Chiềng Yên, Vân Hồ đã khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Mai Châu - Phú Thọ và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông; Các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do đường xuống dốc, quanh co liên tục, mặt đường hẹp khoảng 2,5m, lái xe không quen đường, không làm chủ được tay lái và tự lao xuống tà luy âm.

Trao đổi với phóng viên VOV, lãnh đạo UBND xã Vân Hồ cho biết, hiện chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khẩn trương tổ chức cứu hộ cứu nạn và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.