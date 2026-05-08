中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe khách mất lái trên đèo Tô Na (Gia Lai), 3 người thương vong

Thứ Sáu, 11:08, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (8/5), trên Quốc lộ 25, đoạn qua đèo Tô Na thuộc buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h40 phút cùng ngày, xe ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 77F-000.XXdo tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tổ dân phố 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Tuy Hoà (Đắk Lắk) đi Pleiku (Gia Lai).

xe khach mat lai tren deo to na gia lai , 3 nguoi thuong vong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Khi đến Km110+550 Quốc lộ 25, đoạn qua khu vực đèo Tô Na (buôn Phùm, xã Uar) thì xe bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường bên trái theo hướng lưu thông rồi bị lật. Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị H. (sinh năm 1951, trú tổ dân phố 5, xã Phú Túc) tử vong tại chỗ. 2 người khác bị thương nặng gồm anh Lê Kim H.(sinh năm 1989) và anh Nguyễn Việt H. (sinh năm 1980, cùng trú tổ dân phố 4, xã Phú Túc) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phú Túc.

Xe khách bị hư hỏng sau tai nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm: 5 hành khách, 1 tài xế và 1 phụ xe.

xe khach mat lai tren deo to na gia lai , 3 nguoi thuong vong hinh anh 2
Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế không làm chủ tốc độ khi đi qua đoạn đường đèo.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế Trần Văn Hậu có giấy phép lái xe hạng D, thời hạn đến ngày 14/7/2030. Xe khách 77F-000.xx còn thời hạn kiểm định đến ngày 9/6/2027.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra tài xế về ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế điều khiển phương tiện qua đoạn đường đèo nhưng không làm chủ tốc độ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: tai nạn xe khách đèo Tô Na xe khách lật ở Gia Lai Quốc lộ 25 tai nạn nghiêm trọng xe 16 chỗ lao xuống lề đường tai nạn khiến 1 người tử vong tài xế không làm chủ tốc độ tai nạn giao thông đèo Tô Na xe khách biển số 77F tai nạn ở xã Uar Gia Lai xe khách lật làm nhiều người bị
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cứu 4 ngư dân thoát chết giữa biển khi tàu cá chìm gần đảo Long Châu
Cứu 4 ngư dân thoát chết giữa biển khi tàu cá chìm gần đảo Long Châu

VOV.VN - Chiều 7/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã kịp thời triển khai tàu chuyên dụng SAR 411 ứng cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn sau vụ chìm tàu cá TH 92531 TS tại khu vực biển gần đảo Long Châu (Hải Phòng).

Cứu 4 ngư dân thoát chết giữa biển khi tàu cá chìm gần đảo Long Châu

Cứu 4 ngư dân thoát chết giữa biển khi tàu cá chìm gần đảo Long Châu

VOV.VN - Chiều 7/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã kịp thời triển khai tàu chuyên dụng SAR 411 ứng cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn sau vụ chìm tàu cá TH 92531 TS tại khu vực biển gần đảo Long Châu (Hải Phòng).

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo lúc nửa đêm ở phố cổ Hà Nội
Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo lúc nửa đêm ở phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 23h19 ngày 5/5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại một cửa hàng kinh doanh cháo ở địa chỉ số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Theo thông tin ban đầu, cửa hàng tiếp giáp với nhà dân phía sau, bên trong có 4 người bị mắc kẹt.

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo lúc nửa đêm ở phố cổ Hà Nội

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo lúc nửa đêm ở phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 23h19 ngày 5/5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại một cửa hàng kinh doanh cháo ở địa chỉ số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Theo thông tin ban đầu, cửa hàng tiếp giáp với nhà dân phía sau, bên trong có 4 người bị mắc kẹt.

Xôn xao clip tài xế cho trẻ em ngồi trước vô lăng khi đang lưu thông ở Hà Nội
Xôn xao clip tài xế cho trẻ em ngồi trước vô lăng khi đang lưu thông ở Hà Nội

VOV.VN - Đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô tại Hà Nội để trẻ nhỏ ngồi trong lòng, đặt tay lên vô lăng khi xe đang di chuyển trên đường đang gây xôn xao dư luận. Hành vi nguy hiểm này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Xôn xao clip tài xế cho trẻ em ngồi trước vô lăng khi đang lưu thông ở Hà Nội

Xôn xao clip tài xế cho trẻ em ngồi trước vô lăng khi đang lưu thông ở Hà Nội

VOV.VN - Đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô tại Hà Nội để trẻ nhỏ ngồi trong lòng, đặt tay lên vô lăng khi xe đang di chuyển trên đường đang gây xôn xao dư luận. Hành vi nguy hiểm này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục