Xe khách mất lái trên đèo Tô Na (Gia Lai), 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h40 phút cùng ngày, xe ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 77F-000.XXdo tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tổ dân phố 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Tuy Hoà (Đắk Lắk) đi Pleiku (Gia Lai).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Khi đến Km110+550 Quốc lộ 25, đoạn qua khu vực đèo Tô Na (buôn Phùm, xã Uar) thì xe bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường bên trái theo hướng lưu thông rồi bị lật. Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị H. (sinh năm 1951, trú tổ dân phố 5, xã Phú Túc) tử vong tại chỗ. 2 người khác bị thương nặng gồm anh Lê Kim H.(sinh năm 1989) và anh Nguyễn Việt H. (sinh năm 1980, cùng trú tổ dân phố 4, xã Phú Túc) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phú Túc.

Xe khách bị hư hỏng sau tai nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm: 5 hành khách, 1 tài xế và 1 phụ xe.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế không làm chủ tốc độ khi đi qua đoạn đường đèo.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế Trần Văn Hậu có giấy phép lái xe hạng D, thời hạn đến ngày 14/7/2030. Xe khách 77F-000.xx còn thời hạn kiểm định đến ngày 9/6/2027.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra tài xế về ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế điều khiển phương tiện qua đoạn đường đèo nhưng không làm chủ tốc độ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.