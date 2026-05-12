Xe máy điện va chạm với xe tải ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong

Thứ Ba, 22:55, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường huyện 36, đoạn qua xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh khiến 2 người đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 12/5, trên tuyến đường huyện 36 (ĐH36), đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, xe tải chở vật liệu xây dựng mang BKS 37C-128.xx do Nguyễn Thái C. (SN 1992, trú thôn Tân Tiến, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy điện.

xe may dien va cham voi xe tai o ha tinh, 2 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện do ông Nguyễn Huy T. (SN 1970, trú thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu) điều khiển, chở theo mẹ là cụ Nguyễn Thị S. (SN 1940, cùng trú địa phương).

Cú va chạm mạnh khiến ông T. và cụ S. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy điện bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bá Thăng/VOV.VN
Xe bồn chở dầu gặp nạn ở Thanh Hóa, tài xế tử vong

VOV.VN - Khoảng 15h ngày 9/5, tại Km18 đoạn qua xã Trung Hạ (Thanh Hóa), xe bồn chở dầu bất ngờ gặp sự cố, lao lên thành cầu khiến đầu xe biến dạng, dầu tràn ra mặt đường. Tài xế được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong, lực lượng chức năng khẩn trương xử lý hiện trường.

Tài xế công nghệ đấm đá "tình địch" trước mặt bạn gái ở TP.HCM

Thanh niên chở bạn gái lưu thông trên đường bất ngờ bị một tài xế xe ôm công nghệ chặn đầu, lao vào hành hung. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ tài xế Trần Văn Hậu để điều tra hành vi vi phạm trong vụ xe khách bị lật trên đèo Tô Na, khiến 3 hành khách tử vong.

