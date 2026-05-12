Xe máy điện va chạm với xe tải ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 12/5, trên tuyến đường huyện 36 (ĐH36), đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, xe tải chở vật liệu xây dựng mang BKS 37C-128.xx do Nguyễn Thái C. (SN 1992, trú thôn Tân Tiến, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy điện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện do ông Nguyễn Huy T. (SN 1970, trú thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu) điều khiển, chở theo mẹ là cụ Nguyễn Thị S. (SN 1940, cùng trú địa phương).

Cú va chạm mạnh khiến ông T. và cụ S. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy điện bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.