Xe máy va chạm xe tải trên cầu Hóa An, mẹ tử nạn, con bị thương

Đến hơn 20h tối 26/4, lực lượng chức năng TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại khu vực cầu Hóa An giữa xe tải và xe máy khiến 2 mẹ con thương vong…

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 18h40 chiều tối cùng ngày, xe máy mang BKS: 60B1 – 374.91 do chị Tô Thị Hà (40 tuổi, ngụ xã Hóa An) điều khiển chở theo con gái 11 tuổi chạy trên cầu Hóa An theo hướng đi từ Đồng Nai về TP HCM.

Lực lượng chức năng đo đạc hiện trường.

Khi vừa đổ dốc xuống chân cầu Hóa An thì xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 60C-184.01 đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến mẹ con chị Hà cùng chiếc xe máy ngã xuống đường, chị Hà không may bị bánh xe tải chèn qua người tử vong tại chỗ, còn con gái chị Hà may mắn ngã ra ngoài nên chỉ bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

