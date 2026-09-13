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Xe tải lật chắn ngang 2 chiều của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Chủ Nhật, 10:36, 13/09/2026
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VOV.VN - Khoảng 4h30 ngày 13/9, xe tải loại thùng dài khi lưu thông qua Km215 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ) thì tông vào dải phân cách. 

Cú tông khiến chiếc xe tải lật ngang, nằm giữa dải phân cách, thân xe chắn ngang 2 chiều của cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

xe tai lat chan ngang 2 chieu cua cao toc vinh hao - phan thiet hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Vụ tai nạn khiến cho nhiều phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này, xe cộ bị ùn ứ nhiều km ở cả 2 chiều.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Các phương tiện được điều tiết giao thông xuống Quốc lộ 1 tại nút giao đi qua Km215 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết để hạn chế ùn ứ.

xe tai lat chan ngang 2 chieu cua cao toc vinh hao - phan thiet hinh anh 2
Vụ tai nạn khiến ùn tắc xe hàng km trên cao tốc. Ảnh: B.H

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, đến khoảng 6h50 thì xe tải được kéo nằm giữa cùng chiều với con lươn để tạo khoảng trống ở 2 làn cho xe chạy. Hiện tại các phương tiện đã có thể lưu thông trở lại.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến ùn tắc xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết diễn ra trong khoảng hơn 2 giờ, với nhiều km ở cả 2 chiều Nam, Bắc.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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