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Sắp xét xử tài xế trong vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong

Thứ Năm, 18:49, 03/09/2026
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VOV.VN -  Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định đưa ra xét xử vụ tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong vào ngày 17/9 tới.

Đây là quyết định đưa ra xét xử lần thứ 2 vụ tai nạn này. Trước đó Tòa án nhân dân khu vực 4 đã quyết định đưa ra xét xử vụ án này vào ngày 28/8 vừa qua, nhưng do vắng mặt nhiều người nên Tòa đã hoãn lại.   

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào lúc 7h30 ngày 17/9 tại Tòa án nhân dân khu vực 4, ấp Trung Thành, Xã Trung Thành. Bị cáo Trung được chỉ định một luật sư bào chữa, còn phía bị hại có nhiều luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

sap xet xu tai xe trong vu tai nan khien nu sinh 14 tuoi tu vong hinh anh 1
Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa vào ngày 28/8 vừa qua

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Trung chạy xe tải trên tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long (thời điểm xảy ra vụ việc thuộc xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn), Trung phát hiện một xe tải chạy cùng chiều phía trước do anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang dừng sát bên lề phải.

Lúc này, Trung lái xe lấn sang làn trái theo hướng đi để vượt qua xe của anh Minh. Cùng thời điểm, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (14 tuổi) điều khiển xe đạp điện đi một mình; phía sau là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân chở em L.M.N.

sap xet xu tai xe trong vu tai nan khien nu sinh 14 tuoi tu vong hinh anh 2
Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa vào ngày 28/8 vừa qua

Phát hiện xe tải do Trung điều khiển lấn sang phần đường của mình, em N. phanh gấp và dừng xe. Xe đạp điện của em Bảo Trân đi phía sau không xử lý kịp, lao tới va chạm vào xe của em N.

Cú va chạm khiến xe của Bảo Trân ngã sang trái theo hướng di chuyển nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái của xe tải do tài xế Trung cán qua người em Bảo Trân khiến nạn nhân bị thương rất nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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