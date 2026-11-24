Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 24/11, tại ngã tư đường Phan Chu Trinh - Võ Đông Giang, thuộc khu phố Phú Đông 3, phường Phú Yên.

Thời điểm này, xe tải mang biển kiểm soát 78H-012.xx do ông Trần Quốc T (SN 1991, trú xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường Phan Chu Trinh theo hướng Nam - Bắc. Khi đến ngã tư, xe tải va chạm với ô tô con mang biển kiểm soát 78A-119.xx do ông Nguyễn Hải B (SN 1970, trú phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường Võ Đông Giang theo hướng Tây - Đông.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và ô tô con khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trên ô tô con lúc này có 3 người, gồm ông Nguyễn Hải B cùng vợ là bà N.T.H.Đ (SN 1970) và chị vợ là bà N.T.M.H (SN 1965), cùng trú phường Đông Hòa.

Vụ va chạm khiến bà N.T.M.H tử vong tại hiện trường. Tài xế Nguyễn Hải B và vợ bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn do hai tài xế không giảm tốc độ theo quy định khi đi vào nơi đường giao nhau. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.