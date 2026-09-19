Sạt lở nghiêm trọng tại cầu Đắk Tơ, Đồng Nai cấm xe tải và ô tô qua lại

Ngày 19/9, UBND xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), phát cảnh báo khẩn về sự cố sạt lở tại khu vực cầu Đắk Tơ, thuộc thôn Phước Thịnh (thôn 5 Phước Sơn cũ), xã Phước Sơn.

Lực lượng chức năng giăng dây ngăn phương tiện qua lại

Vị trí sạt lở nằm trên tuyến đường cách ngã ba cây xăng Phước An Phát (ĐT.755) khoảng 1km, khu vực cống thoát nước xói lở sâu, tiềm ẩn nguy cơ sập gãy công trình bất cứ lúc nào.

Cống thoát nước sạt lở

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND xã Phước Sơn cùng đại diện Phòng Kinh tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng lập tức giăng dây cảnh báo, lập rào chắn khoanh vùng và tổ chức túc trực 24/24h, quyết không để người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Do bị nước cuốn trôi phần móng, nền đường bị sụt lở

Địa phương khuyến cáo ô tô, xe tải và các phương tiện tải trọng lớn tuyệt đối không lưu thông qua khu vực cầu Đắk Tơ cho đến khi có thông báo mới.

Người dân chủ động chọn hướng đi khác, nghiêm cấm hành vi tự ý vượt rào chắn hoặc phớt lờ chỉ dẫn của lực lượng túc trực.

Lãnh đạo xã kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố

Khi được phép lưu thông phải giảm tốc độ, quan sát kỹ. Hạn chế tối đa qua lại vào ban đêm hoặc khi trời đang mưa lớn do đất đá có thể tiếp tục sạt trượt.

Hiện UBND xã Phước Sơn đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá mức độ sạt lở để đưa ra phương án gia cố, khắc phục cấp bách.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân khi phát hiện thêm các điểm sạt lở, xói mòn mới trên địa bàn cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản chung.