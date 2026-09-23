Lật xe khách giường nằm tại Gia Lai, nhiều người bị thương

Sáng 23/9, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận, tại ngã tư Gò Găng thuộc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xảy ra vụ lật xe khách giường nằm khiến nhiều người bị thương.

“Tiếp nhận thông tin từ cơ quan chuyên môn, đến thời điểm hiện tại có nhiều người bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện”, đại diện lãnh đạo phường An Nhơn Bắc thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách giường nằm tại ngã tư Gò Găng, tỉnh Gia Lai ( Ảnh: Tin tức Bình Định)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 cùng ngày tại nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 19B (ngã tư Gò Găng, thuộc tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc).

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 77F-005.xx của nhà xe Bảy Tàu do tài xế Nguyễn Văn C. (sinh năm 1990, trú tại phường Hoài Nhơn) cầm lái di chuyển theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến khu vực nói trên, xe khách va chạm với xe máy BKS 77F2-04xx do ông N.Đ.P. (trú phường An Nhơn Bắc) cầm lái. Sau đó, xe khách giường nằm tiếp tục va chạm với xe taxi BKS 60E-006.xx đang đậu gần đó rồi lật nghiêng ngay trên vòng xuyến nút giao.

Vụ va chạm khiến ông N.Đ.P. (người đi xe máy) và một nữ hành khách đi trên xe giường bị thương nặng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định còn nhiều hành khách khác trên xe bị thương.

Tại hiện trường ghi nhận, chiếc xe khách bị lật chắn ngang vòng xuyến, vỡ vụn phần kính chắn gió; xe máy bị biến dạng và xe taxi đậu ven đường bị bóp méo, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an phường An Nhơn Bắc phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị cứu hộ đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt, phân luồng điều tiết giao thông tránh ùn tắc trên tuyến Quốc lộ 1.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.