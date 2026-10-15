Xôn xao clip người đàn ông xăm trổ hành hung dã man nam shipper ở Hà Nội

Shipper bị hành hung sau tranh cãi khi giao hàng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông xăm trổ lao vào hành hung nam thanh niên mặc áo shipper giao hàng. Đáng chú ý, trong đoạn video, nam thanh niên gần như không có hành vi chống trả nhưng vẫn liên tục bị người đàn ông tấn công.

Người đàn ông xăm trổ hành hung dã man nam thanh niên mặc áo giao hàng

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 12/10, trên địa bàn phường Hà Đông, TP Hà Nội. Thời điểm này, nam shipper đến giao hàng cho gia đình người đàn ông được xác định là T. Trong quá trình giao hàng, giữa nam shipper và một phụ nữ được cho là vợ ông T. xảy ra tranh cãi.

Sau đó, nam shipper rời đi. Khi đến khu vực ngõ 12 đường Trần Phú, thuộc phường Hà Đông, nam thanh niên được ông T. liên hệ, yêu cầu ra gặp. Tại đây, hai bên xảy ra sự việc như đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh trong video cho thấy người đàn ông liên tục dùng tay chân tấn công nam shipper. Sự việc khiến nhiều người theo dõi bày tỏ sự bức xúc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý theo quy định nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nạn nhân bị thương nhiều vị trí, phải đến bệnh viện

Nam thanh niên xuất hiện trong đoạn video được xác định là N.V.T. (26 tuổi), làm nghề giao hàng. Theo thông tin ban đầu, sau vụ việc, nam shipper bị sưng, đau ở vùng mặt, đầu, mắt, ngực và lưng. Nạn nhân liên tục có biểu hiện đau ở vùng đầu, ngực, chóng mặt và rơi vào trạng thái tâm lý hoảng loạn.

Nam thanh niên gần như không có hành vi chống trả nhưng vẫn liên tục bị người đàn ông tấn công.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nam thanh niên được người nhà đưa đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị. Đồng thời, gia đình và nạn nhân đã trình báo sự việc tới Công an phường Hà Đông để đề nghị xác minh, giải quyết.

Đáng chú ý, theo thông tin được cung cấp, sau vụ việc, ông T. bị phản ánh không có thái độ ăn năn, hối lỗi mà còn có lời lẽ xúc phạm, đe dọa và thể hiện thái độ thách thức đối với nam shipper.