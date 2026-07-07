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Xôn xao con cua biển "đột biến" có 2 càng nhưng 4 kẹp

Thứ Ba, 19:00, 07/07/2026
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VOV.VN - Một con cua đực nặng khoảng 300g với hình thù kỳ lạ vừa được phát hiện tại một vựa cua ở xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Thay vì chỉ có hai kẹp ở mỗi càng như bình thường, con cua này có tới 4 kẹp.

​Người phát hiện ra con cua "độc lạ" này là anh Đặng Sự (ngụ ấp 8, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau), nhân viên vựa cua Hoài Thương tại chợ Cầu số 4. Anh Sự cho biết, trong lúc phân loại cua thu mua từ người dân, anh mới bất ngờ phát hiện sự bất thường dưới lớp dây buộc. Cụ thể, phía dưới mỗi chiếc càng lớn lại mọc thêm hai bộ kẹp nhỏ đối xứng.

xon xao con cua bien dot bien co 2 cang nhung 4 kep hinh anh 1
Con cua Cà Mau có hình dáng độc lạ

​Dù mang dáng vẻ lạ nhưng con cua rất khỏe mạnh và còn tỏ ra hung hăng. Hai càng và 8 kẹp đều có thể gắp thức ăn bình thường. Nhiều năm trong nghề, anh Sự thừa nhận chưa từng thấy con cua nào có các bộ kẹp mọc đều và đối xứng lạ lùng đến vậy.

xon xao con cua bien dot bien co 2 cang nhung 4 kep hinh anh 2
Bình thường mỗi càng cua có 2 kẹp nhưng con cua này có tới 4 kẹp

​Hiện tại, chủ nhân đang giữ lại chú cua này để nuôi làm cảnh thay vì bán thịt.

xon xao con cua bien dot bien co 2 cang nhung 4 kep hinh anh 3
Con cua đang phát triển bình thường và được nuôi làm cảnh

Sau khi hình ảnh chú cua tới 8 kẹp được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều người hiếu kỳ đã tìm đến xem.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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