Xót xa cảnh cha mẹ tiễn 2 con trai tử nạn vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Thứ Tư, 09:27, 08/04/2026
VOV.VN - Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng cùng lúc mất đi 2 người con, 1 người bị thương trong vụ khách lao xuống vực ở Lâm Đồng làm 4 người chết, 11 người bị thương ngày 6/4.

Liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực làm 4 người chết, 11 người bị thương ở Lâm Đồng, cơ quan chức năng cho biết toàn bộ 15 thợ lặn có mặt trên chuyến xe ấy đều là người sinh sống ở làng Duồng, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một làng chài nhỏ ở xã Chí Công cũ, nay là xã Phan Rí Cửa. Bà con nơi đây phần lớn sống bằng nghề biển, cha truyền con nối.

xot xa canh cha me tien 2 con trai tu nan vu xe khach lao xuong vuc o lam Dong hinh anh 1
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng cùng lúc mất 2 người con trong vụ lật xe khách

Chiều 7/4, có mặt tại làng Duồng, không khí đau buồn bao phủ cả ngôi làng nhỏ. Là một trong những gia đình có người chết sau vụ tai nạn, nhưng căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi), chị Đỗ Thị Kim Loan (40 tuổi) tang thương gấp bội khi cùng lúc, vợ chồng anh mất đi 2 người con trai là con cả Nguyễn Văn Cường (22 tuổi) và con út Nguyễn Văn Đạt (14 tuổi), người con giữa Nguyễn Văn Tiến thì đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Trong căn nhà nhỏ, hai chiếc quan tài nằm giữa nhà khiến ai cũng nghẹn ngào, chua xót. Nhắc đến những người con của mình, chị Loan nhiều lần nấc nghẹn. Chị cho hay trước đây hai vợ chồng chị mỗi người một nơi. Chồng chị đi biển còn chị vào Sài Gòn làm công nhân may. Thương con thiếu thốn tình cảm cha mẹ nên làm được gần một năm, chị quyết định về lại quê nhà sinh sống cùng cả gia đình.

Tết Nguyên đán vừa qua là lần hiếm hoi cả nhà đoàn tụ đông đủ. Chị nào ngờ đâu, đó là cái Tết cuối cùng cả nhà ấm áp bên nhau. Đoàn tụ chưa bao lâu thì nay anh chị chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh.

"Con ơi, sao tụi con bỏ cha mẹ mà đi thế này", tiếng khóc khiến tiếng gọi con của chị Loan nấc nghẹn,

Ngồi cạnh vợ, anh Hùng chia sẻ thêm, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các con anh lần lượt bỏ học.

"Vợ chồng tôi rồi thầy cô vận động nhưng tụi nhỏ nhất quyết nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ cha. Tụi nó ham đi biển lắm, hễ nghe mai đi là tối hôm trước lo chuẩn bị đồ đạc, không ngủ được", anh Hùng trải lòng.

xot xa canh cha me tien 2 con trai tu nan vu xe khach lao xuong vuc o lam Dong hinh anh 2
Không khí đau thương phủ khắp làng chài Duồng.

Theo anh Hùng, đợt này lặn ở La Gi, cách Duồng khoảng 150km nên chủ ghe thuê chiếc xe khách đưa đón hằng ngày. Cứ khoảng 1h30 rạng sáng là mọi người chuẩn bị đồ đạc lên xe đi La Gi, xuống ghe ra biển lặn sò huyết.

Đến chiều, mọi người lên xe trở về nhà cùng "chiến lợi phẩm" của mình. Nhưng lần này, tai họa lại xảy đến!

Khi hay tin các con gặp tai nạn, hai vợ chồng anh chị "chân thấp chân cao" tức tốc tới nơi. Anh Hùng đau đớn nói: "Lúc nhìn thằng Tiến bị thương đang ngồi rồi chiếc xe cẩu lên, tìm được thằng Đạt và thằng Cường, tôi ngã quỵ. Hồn phách tôi như trên mây".

"Tụi nó thương em gái út An Nhiên ở nhà lắm. Thằng Cường, thằng Đạt nói sẽ cố gắng đi biển kiếm tiền cho em gái đi học đến nơi đến chốn. Con bé thì cứ ríu ra ríu rít với các anh. Tôi nhìn mà thương các con đứt ruột đứt gan", anh Hùng trải lòng.

Theo bà con lối xóm, các con của anh Hùng chị Loan rất lễ phép, yêu thương nhau. Khi nghe hung tin, ai nấy trong làng cũng chết lặng. Anh Nguyễn Văn Dương (hàng xóm) cho biết: "Tôi nghe tin về vụ tai nạn mà rụng rời tay chân. Mấy đứa nhỏ dễ thương lắm, hễ về tới nhà là nói chuyện rôm rả, cười nói rộn ràng".

Hàng xóm cho biết thêm, không chỉ gánh nỗi đau mất 2 người con, chị Loan cũng mất 2 người cháu trong vụ lật xe khách.

Ông Nguyễn Ngọc Điền - Bí thư Đảng ủy xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng - cho biết hoàn cảnh các gia đình thợ lặn trong vụ tai nạn thảm khốc trên đều khó khăn. Phần lớn họ đều là anh em, bà con họ hàng với nhau. Địa phương đã thăm viếng, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có người mất lo hậu sự.

Thiên Trang/VTC News
Tag: Xe khách lao xuống vực lâm đồng tử nạn
Tin liên quan

Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội
Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa khởi tố Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” trong vụ án lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết.

Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa khởi tố Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” trong vụ án lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết.

Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng
Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân tại mỏ đá trên địa bàn thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), Sở Nội vụ vừa thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng

Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động làm chết một công nhân tại mỏ đá trên địa bàn thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), Sở Nội vụ vừa thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

Cà Mau: Xe tải gặp sự cố cabin, gây tai nạn liên hoàn
Cà Mau: Xe tải gặp sự cố cabin, gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN - Chiều 2/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Nguyên nhân bước đầu được xác định do sự cố từ cabin xe tải.

Cà Mau: Xe tải gặp sự cố cabin, gây tai nạn liên hoàn

Cà Mau: Xe tải gặp sự cố cabin, gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN - Chiều 2/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Nguyên nhân bước đầu được xác định do sự cố từ cabin xe tải.

Quốc lộ 6 Ba La-Xuân Mai đất đá tràn lòng đường, bẫy tai nạn rình rập
Quốc lộ 6 Ba La-Xuân Mai đất đá tràn lòng đường, bẫy tai nạn rình rập

VOV.VN - Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang thi công ngổn ngang với đất đá tràn lòng đường, xe tải lấn làn, bụi mù và bùn đất phủ kín. Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Điện tử TNVN cho thấy tuyến đường quá tải bị “bóp nghẹt”, người dân mỗi ngày phải đối mặt nguy cơ tai nạn khi lưu thông qua đây.

Quốc lộ 6 Ba La-Xuân Mai đất đá tràn lòng đường, bẫy tai nạn rình rập

Quốc lộ 6 Ba La-Xuân Mai đất đá tràn lòng đường, bẫy tai nạn rình rập

VOV.VN - Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang thi công ngổn ngang với đất đá tràn lòng đường, xe tải lấn làn, bụi mù và bùn đất phủ kín. Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Điện tử TNVN cho thấy tuyến đường quá tải bị “bóp nghẹt”, người dân mỗi ngày phải đối mặt nguy cơ tai nạn khi lưu thông qua đây.

Tai nạn trên quốc lộ 62, nam thanh niên tử vong
Tai nạn trên quốc lộ 62, nam thanh niên tử vong

VOV.VN - Sáng 30/3, Công an xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong trên quốc lộ 62.

Tai nạn trên quốc lộ 62, nam thanh niên tử vong

Tai nạn trên quốc lộ 62, nam thanh niên tử vong

VOV.VN - Sáng 30/3, Công an xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong trên quốc lộ 62.

