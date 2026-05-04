Xu hướng "nhảy việc" của lao động Gen Z

Thứ Hai, 08:32, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lao động Gen Z liên tục chuyển dịch việc làm đang trở thành xu hướng trong xã hội. “Nhảy việc” có thể mở ra cơ hội tốt để lao động trẻ tìm hướng đi mới, phát triển sự nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

 

21 tuổi, Trần Thanh An đã có 3 năm đi làm kể từ khi bước chân vào Học viện Ngoại giao. Trải qua nhiều vị trí công việc bán thời gian tại một số doanh nghiệp khác nhau, với mỗi cơ hội được nhận vào làm, An không xem đó là điểm dừng, mà vẫn tiếp tục tìm kiếm những môi trường mới phù hợp hơn.

Theo An, lao động trẻ ngày nay cần sự năng động và linh hoạt mới có thể thích nghi với xã hội hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh “không biên giới” như hiện nay. “Gen Z bây giờ có rất nhiều cơ hội để tìm được nơi làm việc tốt hơn, vậy thì tại sao không "nhảy việc"? Tuy nhiên, việc thay đổi công việc không phải là quyết định ngẫu hứng, mà luôn nằm trong một kế hoạch rõ ràng và có định hướng”, Thanh An chia sẻ.

xu huong nhay viec cua lao dong gen z hinh anh 1
Lao động trẻ luôn có xu hướng thích "nhảy việc"

Xu hướng “nhảy việc” hiện nay không chỉ xuất phát từ nhu cầu gia tăng thu nhập. Nhiều lao động trẻ sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hơn để đổi lấy môi trường làm việc ít áp lực hoặc có thêm thời gian cho bản thân. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong quan niệm về công việc và chất lượng sống của thế hệ lao động mới.

Theo báo cáo từ hai nền tảng tuyển dụng tại Việt Nam là TopCV và Navigos Group, nhóm lao động trong độ tuổi 22–30 có tần suất thay đổi công việc cao nhất. Đáng chú ý, cứ ba người trẻ thì có một người từng “nhảy việc” ít nhất hai lần chỉ trong vòng ba năm đầu đi làm.

Không thể phủ nhận, “nhảy việc” mang lại nhiều lợi ích nhất định, giúp lao động trẻ có cơ hội tiếp cận đa dạng lĩnh vực, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng kỹ năng. Đây cũng là cách để họ tìm kiếm môi trường làm việc phù hợp hơn với năng lực và định hướng cá nhân. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Văn Tuấn – Quản lý chất lượng Công ty Kyoei Việt Nam, việc thay đổi công việc quá thường xuyên cũng tiềm ẩn không ít hạn chế.

Thực tế cho thấy, một số bạn trẻ dễ rơi vào cảm giác nhàm chán, mất phương hướng do chưa có đủ thời gian để hiểu rõ công việc cũng như môi trường doanh nghiệp, từ đó khó nhận diện được điểm mạnh của bản thân. “Nhiều bạn trẻ hiện nay còn thiếu sự kiên nhẫn, thường có tâm lý ‘đứng núi này trông núi nọ’. Trong khi đó, phải làm việc một thời gian đủ dài mới có thể hiểu hết những giá trị, chính sách và cơ hội mà doanh nghiệp mang lại cho người lao động”, anh Tuấn nhận định.

xu huong nhay viec cua lao dong gen z hinh anh 2
Lao động Gen Z luôn muốn "xê dịch" để tìm kiếm cơ hội

Chị Trần Phương Hà – Quản lý nhân sự và đào tạo chất lượng Công ty Sumitomo Heavy cho biết, bên cạnh những bạn trẻ sau khi thay đổi công việc, ngành nghề đã nhận ra thế mạnh của bản thân để gắn bó và theo đuổi đam mê lâu dài, vẫn có không ít người rơi vào trạng thái “chênh vênh” vì liên tục thay đổi môi trường làm việc. Việc thiếu thời gian trải nghiệm đủ sâu khiến họ khó xác định rõ đâu là điểm mạnh của mình. “Các bạn trẻ hiện nay rất nhanh nhạy, nhưng đôi khi ngại thử thách, ngại áp lực. Khi tốc độ công việc cao hơn, nhiều bạn lại e dè, thiếu ‘độ lì’ để theo đuổi đến cùng”, chị Phương Hà bày tỏ.

Thực tế, nhiều nhà tuyển dụng hiện nay tỏ ra dè dặt với những hồ sơ có thời gian làm việc ngắn ở nhiều nơi. Điều này phần nào phản ánh sự thiếu kiên trì, thiếu cam kết hoặc chưa xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp của ứng viên.

Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu trong công việc, theo anh Nguyễn Văn Tuấn – Quản lý chất lượng Công ty Kyoei Việt Nam, lao động trẻ cần sớm xác định rõ định hướng của mình: “Không ít bạn trẻ chưa hiểu rõ mục tiêu cá nhân nên dễ dàng thay đổi công việc. Khi xác định được mình đi làm vì điều gì, hướng tới điều gì, các bạn sẽ có xu hướng gắn bó và phát triển bền vững hơn”.

Xu hướng “nhảy việc” của lao động trẻ cho thấy sự năng động của Gen Z, tuy nhiên, trước khi quyết định thay đổi công việc cần được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên mục tiêu rõ ràng và định hướng dài hạn, để có những lựa chọn phù hợp trên hành trình lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ.

Thu Hà/VOV2
Tag: Trần Thanh An 21 tuổi Học viện Ngoại giao Gen Z nhảy việc lao động trẻ định hướng nghề nghiệp môi trường làm việc TopCV Navigos Group
"Mái ấm công đoàn" mang lại niềm vui cho người lao động
VOV.VN - Năng suất lao động bền vững phải bắt nguồn từ chính người công nhân. Thay vì chỉ chạy đua công nghệ, các doanh nghiệp tại TP.HCM đang mạnh tay đầu tư đào tạo, cải thiện phúc lợi và khơi dậy sức sáng tạo của người lao động.

“Mái ấm công đoàn” mang lại niềm vui cho người lao động

VOV.VN - Chương trình“Mái ấm công đoàn” đã và đang giúp nhiều lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp.

Thái Nguyên chăm lo người lao động bằng những việc làm thiết thực

VOV.VN - Ngày 29/4, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2026.

