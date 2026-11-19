Kiểm soát chặt chẽ chất thải ngay từ nguồn

Cùng với nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, lượng chất thải phát sinh tại các cơ sở y tế cũng lớn hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ môi trường và kiểm soát nguy cơ lây nhiễm. Chất thải y tế, nếu không được phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý đúng quy trình, có thể gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng. Vì vậy, quản lý chất thải không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng môi trường bệnh viện xanh, an toàn, thân thiện.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên thực hiện phân loại chất thải y tế ngay sau khi thực hiện thủ thuật cho người bệnh. (Ảnh: Nguyễn Toàn)

Tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Phú Thọ), trung bình mỗi ngày có gần 1.200 lượt người đến khám và hơn 600 bệnh nhân điều trị nội trú. Mỗi ngày, bệnh viện phát sinh trên 400 kg chất thải y tế nguy hại và khoảng 350 m³ nước thải. Để hạn chế nguy cơ ô nhiễm, bệnh viện thực hiện phân loại chất thải tại các khoa, phòng theo từng nhóm: lây nhiễm, sắc nhọn, thông thường và tái chế. Việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

Năm 2018, bệnh viện đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 450 m3/ngày đêm do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Hệ thống được thiết kế đồng bộ, áp dụng công nghệ xử lý sinh học kết hợp khử trùng nhằm loại bỏ tác nhân gây bệnh trước khi xả thải. Nước sau xử lý được quan trắc định kỳ, bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Bác sĩ Chuyên khoa I Trần Thị Ly Ly, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cho biết, đơn vị duy trì vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải và quan trắc định kỳ. Với chất thải y tế nguy hại, bệnh viện thực hiện khử khuẩn, xử lý và chuyển giao cho đơn vị đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Lò xử lý rác thải y tế nguy hại được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn môi trường bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Toàn)

Tại Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc, thùng chứa chất thải được bố trí tại các khoa, phòng. Bác sĩ Trần Trung Kiện, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, chất thải được phân loại ngay tại nơi phát sinh, lưu giữ đúng quy định rồi chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng được duy trì vận hành thường xuyên, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường trước khi xả thải.

Cùng với quản lý chất thải, bệnh viện triển khai mô hình “Bệnh viện xanh - sạch - đẹp” gắn với tiêu chuẩn 5S. Ông Đỗ Đăng Sửu, người bệnh đến từ thành phố Hà Nội, nhận xét bệnh viện sạch sẽ, gọn gàng từ khu điều trị đến hành lang, khuôn viên, tạo cảm giác thoải mái và yên tâm khi điều trị.

Giảm rác thải nhựa, lan tỏa thói quen xanh

Ở Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, công tác bảo vệ môi trường được triển khai từ quản lý chất thải đến thay đổi thói quen sử dụng vật tư. Chất thải tại các khoa, phòng và trung tâm được phân loại nghiêm ngặt ngay tại nguồn, lưu giữ trong túi, thùng chuyên dụng có nắp đậy kín. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng Điều dưỡng và phòng Tài chính - Kế toán phối hợp kiểm tra, giám sát, cân đo và theo dõi việc bàn giao, hạn chế chất thải tồn đọng trong khuôn viên.

Chất thải y tế được thu gom, phân loại và xử lý theo quy trình nghiêm ngặt. Ảnh: BVĐKTB

Hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện được vận hành bởi nhân viên chuyên trách đã qua đào tạo và được cấp chứng chỉ hành nghề. Hệ thống được kiểm tra, bảo dưỡng hằng ngày; chất lượng nước sau xử lý được quan trắc định kỳ trước khi thải ra môi trường.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình còn chú trọng giảm rác thải nhựa. Chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy được phân loại ngay tại nguồn để thuận lợi cho thu gom, lưu giữ và chuyển giao tái chế, xử lý. Các khoa, phòng được vận động dùng bình, cốc thủy tinh thay chai nhựa dùng một lần trong họp, hội nghị và sinh hoạt hằng ngày; đồng thời ưu tiên nhà cung cấp có cam kết sản xuất thân thiện với môi trường.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức đào tạo về quản lý chất thải y tế, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Bên cạnh nỗ lực của từng bệnh viện, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát của cơ quan chuyên môn góp phần đưa quy định vào thực tiễn.

Tăng cường tập huấn, giám sát vì môi trường an toàn

Tại Điện Biên, năm 2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế, tập trung hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định, cập nhật kiến thức và theo dõi việc triển khai tại cơ sở. Theo báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tổ chức 30 lớp tập huấn chuyên đề về quản lý và xử lý chất thải y tế, với 552 học viên. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức một lớp với 90 học viên; tuyến xã tổ chức 29 lớp với 462 học viên.

Nhân viên y tế kiểm tra, vận hành hệ thống lò đốt chất thải y tế, góp phần bảo đảm chất thải được xử lý theo quy định, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Mai Dũng).

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên cho biết, quản lý chất thải y tế phải được thực hiện nghiêm túc ngay từ khâu phân loại tại nguồn; hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra và giám sát giúp cán bộ y tế nắm vững quy định, thực hiện đúng quy trình. Trung tâm đã kiểm tra, giám sát 100% trạm y tế.

Nếu phân loại không đúng tại nơi phát sinh, các nhóm chất thải có thể lẫn vào nhau, làm tăng nguy cơ mất an toàn trong quá trình tiếp xúc, vận chuyển và xử lý. Môi trường bệnh viện xanh còn thể hiện ở khuôn viên sạch, nguồn nước được kiểm soát, việc giảm sản phẩm nhựa dùng một lần, sử dụng vật liệu thân thiện và ý thức của người bệnh, thân nhân khi bỏ rác đúng nơi quy định.

Thời gian tới, duy trì vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý; tăng cường tập huấn, giám sát; nâng cao trách nhiệm của nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân tiếp tục là những yêu cầu thiết thực. Khi từng công đoạn được thực hiện nghiêm túc, chất thải được kiểm soát từ nơi phát sinh đến khâu xử lý, nguy cơ ô nhiễm sẽ được hạn chế, môi trường khám, chữa bệnh an toàn hơn.

Mỗi túi rác được phân loại đúng, mỗi mét khối nước thải được xử lý đạt chuẩn và mỗi thói quen xanh được duy trì đều góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới bệnh viện xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững. Đó là trách nhiệm, cần duy trì bằng quy trình rõ ràng, phối hợp chặt chẽ và ý thức tự giác của mọi người trong bệnh viện, vì sức khỏe cộng đồng bền vững. Mỗi người chung tay xây dựng bệnh viện xanh, sạch, an toàn hơn.