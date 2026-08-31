Xử lý thông tin ép du khách mua vé xem nhạc tại công viên Bãi Trước, TP.HCM

Chiều 31/8, ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu (trước đây là TP.Vũng Tàu) nay thuộc TP.HCM, cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, xử lý thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về việc ép người dân, du khách mua vé xem ca nhạc tại công viên Bãi Trước.

Đông đảo người dân, du khách thưởng thức âm nhạc miễn phí tại công viên Bãi Trước dịp Quốc Khánh 2/9

Trước đó, một tài khoản ẩn danh đăng trên trang mạng xã hội thông tin người dân bị thu phí 30.000 đồng khi ngồi bệt trên khán đài để xem một chương trình âm nhạc miễn phí. Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều, gây xôn xao dư luận.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đã tiến hành kiểm tra thực tế và khẳng định hoàn toàn không có tình trạng ép buộc hay thu phí như mạng xã hội lan truyền.

Trước đó, tại sân khấu ca nhạc đơn vị khai thác công viên tổ chức chiếu trận chung kết lượt về trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan

Theo ông Lê Anh Quỳnh, việc thu phí nằm trong kế hoạch vận hành để có kinh phí duy trì hoạt động, áp dụng đối với dịch vụ ghế dựa và nước giải khát. Người dân và du khách hoàn toàn có thể không sử dụng dịch vụ này và thoải mái trải nghiệm không gian âm nhạc miễn phí.

Về phía đơn vị vận hành chương trình, đại diện cơ sở này cho biết họ được chính quyền bàn giao mặt bằng để tổ chức thử nghiệm không gian âm nhạc cộng đồng. Tại khu vực giữa khán đài, ban tổ chức có bố trí một số ghế dựa dành riêng cho khách có nhu cầu.

Thỉnh thoảng ca sĩ vận động người dân mua nước để ủng hộ chương trình

Trong dịp lễ, đơn vị bán phiếu sử dụng dịch vụ gồm một chỗ ngồi (ghế) và một phần nước uống tự chọn với giá 90.000 đồng. Đối với những người ngồi ở các vị trí khác không dùng ghế, hoặc đứng xem xung quanh công viên, ban tổ chức tuyệt đối không thu phí hay ép buộc mua nước. Đôi lúc, các ca sĩ có kêu gọi khán giả mua nước để ủng hộ chương trình, song không hề có việc ép buộc nộp tiền mới được nghe nhạc.

Lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu đánh giá, những thông tin sai lệch trên mạng xã hội đã tạo dư luận xấu. Từ khi hoạt động âm nhạc cộng đồng tại công viên Bãi Trước đi vào phục vụ, đơn vị luôn theo dõi và giám sát nghiêm ngặt quá trình triển khai.