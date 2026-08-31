TP.HCM siết chặt an ninh khu vực cảng biển, đường thủy dịp Quốc khánh

Triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã phối hợp cùng Binh đoàn 20, Hải quan Khu vực I, Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái, Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM và Công an phường Cát Lái thiết lập các tổ tuần tra trên địa bàn.

Đây là nhiệm vụ trong kế hoạch kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) của Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng, Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Kiểm tra hành chính các phương tiện trên địa bàn phụ trách

Lực lượng sẽ kiểm tra, kiểm soát khu vực cảng, tuyến đường thủy và các địa bàn trọng điểm, chủ động phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, kịp thời ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trao đổi thông tin, bám sát tình hình địa bàn nhằm xử lý nhanh chóng, đúng thẩm quyền khi có vụ việc phát sinh.

Đường thủy nội địa được quan tâm tuần tra, kiểm tra dịp Quốc Khánh

Việc tăng cường phối hợp tuần tra giúp lực lượng chức năng phòng ngừa từ sớm, từ xa mọi vi phạm pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, qua đó, giữ vững môi trường an toàn, ổn định để nhân dân phấn khởi đón kỳ nghỉ lễ.

Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cảng và địa bàn phụ trách.