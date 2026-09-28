Xử phạt 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, đình chỉ 1 căng tin trường học

Theo thông tin từ Sở Y tế TP. Đồng Nai, qua kiểm tra đột xuất 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn và căng tin trường học trên địa bàn các xã, phường Long Hưng, Trảng Bom, Đồng Xoài, Trấn Biên, Long Thành và Bù Đăng, Đoàn kiểm tra liên ngành của sở phát hiện 4 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Sở Y tế TP. Đồng Nai tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh ăn uống, trường học (Ảnh: Sở Y tế TP. Đồng Nai)

Đoàn kiểm tra ghi nhận hàng loạt điểm nguy cơ cao dẫn đến nhiễm chéo trong quá trình chế biến, gây ngộ độc thực phẩm như: khu vực chế biến ẩm mốc, tường trần rạn nứt thấm nước, hệ thống cống rãnh thoát nước ứ đọng và sự xuất hiện của các loại côn trùng gây hại.

Ngoài ra, việc thực hiện quy trình kiểm thực 3 bước tại một số nơi vẫn còn mang tính chống đối, chưa đúng quy định.

Đoàn công tác đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 cơ sở với số tiền 72 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với 1 căng tin trường học do không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đến thời điểm hiện tại, cả 4 cơ sở vi phạm đã nộp phạt, khắc phục xong các tồn tại và báo cáo về Sở Y tế.

Hoạt động kiểm tra đột xuất này nằm trong kế hoạch triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg và Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc siết chặt an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Trong thời gian tới, Sở Y tế TP. Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng đợt kiểm tra đột xuất diện rộng tại các bếp ăn, căng tin trường học nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ ngộ độc thực phẩm học đường.