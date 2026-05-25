Xử phạt người cha để con nhỏ điều khiển ca nô chạy dưới sông Tiền

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Thái Hoàng T. (37 tuổi, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) vì để con trai 4 tuổi cầm lái ca nô trên sông Tiền. Ông T. bị cảnh sát giao thông xử phạt với tổng số tiền 16.750.000 đồng về các hành vi: không đăng ký lại phương tiện; sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực; người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn; giao người không đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Cảnh sát giao thông lập hồ sơ xử phạt ông T., để con 4 tuổi điều khiển ca nô

Trước đó, tài khoản Facebook "Thắng Ôtô Cũ" đăng tải trong hội nhóm "Đam mê Jetski Cano Việt Nam" đoạn clip ghi cảnh bé trai khoảng 4 tuổi đang ngồi điều khiển ca nô trên sông Tiền. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và được phản ánh đến Cục Cảnh sát giao thông. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Qua xác minh, người đăng tải clip là ông Thái Hoàng T. Làm việc với cảnh sát giao thông, ông T. thừa nhận chiếc ca nô trong clip là do mình mua lại với giá 150 triệu đồng.

Sau đó, ông T. đã giao ca nô cho con trai (4 tuổi) cầm lái trong khoảng 3 phút rồi tự quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngoài ra, kiểm tra chiếc ca nô, cơ quan công an còn phát hiện nhiều vi phạm như: giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của ca nô đã hết hiệu lực từ ngày 3-4-2017 (tức gần 8 năm); giấy đăng ký phương tiện vẫn mang tên người bán cũ; bản thân ông T. cũng không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy theo quy định.

Trẻ em điều khiển ca nô là vi phạm các quy định của pháp luật

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. và yêu cầu gỡ bỏ đoạn clip đã đăng tải trên mạng xã hội.