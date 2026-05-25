中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử phạt người cha để con nhỏ điều khiển ca nô chạy dưới sông Tiền

Thứ Hai, 10:39, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt ông Thái Hoàng T. số tiền 16,75 triệu đồng vì để con trai 4 tuổi cầm lái ca nô trên sông Tiền rồi quay clip đăng mạng xã hội. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng loạt vi phạm liên quan đến phương tiện thủy này.

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Thái Hoàng T. (37 tuổi, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) vì để con trai 4 tuổi cầm lái ca nô trên sông Tiền. Ông T. bị cảnh sát giao thông xử phạt với tổng số tiền 16.750.000 đồng về các hành vi: không đăng ký lại phương tiện; sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực; người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn; giao người không đủ tuổi điều khiển phương tiện.

xu phat nguoi cha de con nho dieu khien ca no chay duoi song tien hinh anh 1
Cảnh sát giao thông lập hồ sơ xử phạt ông T., để con 4 tuổi điều khiển ca nô

Trước đó, tài khoản Facebook "Thắng Ôtô Cũ" đăng tải trong hội nhóm "Đam mê Jetski Cano Việt Nam" đoạn clip ghi cảnh bé trai khoảng 4 tuổi đang ngồi điều khiển ca nô trên sông Tiền. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và được phản ánh đến Cục Cảnh sát giao thông. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Qua xác minh, người đăng tải clip là ông Thái Hoàng T. Làm việc với cảnh sát giao thông, ông T. thừa nhận chiếc ca nô trong clip là do mình mua lại với giá 150 triệu đồng.

Sau đó, ông T. đã giao ca nô cho con trai (4 tuổi) cầm lái trong khoảng 3 phút rồi tự quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngoài ra, kiểm tra chiếc ca nô, cơ quan công an còn phát hiện nhiều vi phạm như: giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của ca nô đã hết hiệu lực từ ngày 3-4-2017 (tức gần 8 năm); giấy đăng ký phương tiện vẫn mang tên người bán cũ; bản thân ông T. cũng không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy theo quy định.

xu phat nguoi cha de con nho dieu khien ca no chay duoi song tien hinh anh 2
Trẻ em điều khiển ca nô là vi phạm các quy định của pháp luật

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. và yêu cầu gỡ bỏ đoạn clip đã đăng tải trên mạng xã hội.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp bé 4 tuổi lái ca nô vi phạm giao thông đường thủy clip mạng xã hội Cảnh sát giao thông sông Tiền an toàn đường thủy xử phạt hành chính giao phương tiện cho trẻ em
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội
Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa xử lý một trường hợp tài xế xe tải tự đổ ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 21B khiến nhiều người bức xúc. Đáng chú ý, hành vi vi phạm được phát hiện sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội

Xử phạt nặng tài xế xe tải “liều lĩnh” đi ngược chiều giữa Quốc lộ ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng CSGT Hà Nội vừa xử lý một trường hợp tài xế xe tải tự đổ ngang nhiên đi ngược chiều trên tuyến Quốc lộ 21B khiến nhiều người bức xúc. Đáng chú ý, hành vi vi phạm được phát hiện sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

CSGT Hà Nội xử phạt với nữ tài xế để trẻ nhỏ cầm vô lăng khi xe đang di chuyển
CSGT Hà Nội xử phạt với nữ tài xế để trẻ nhỏ cầm vô lăng khi xe đang di chuyển

VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng CSGT Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ phản ánh về trường hợp lái xe để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi phương tiện đang di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT Hà Nội xử phạt với nữ tài xế để trẻ nhỏ cầm vô lăng khi xe đang di chuyển

CSGT Hà Nội xử phạt với nữ tài xế để trẻ nhỏ cầm vô lăng khi xe đang di chuyển

VOV.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng CSGT Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ phản ánh về trường hợp lái xe để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi phương tiện đang di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người đàn ông buông hai tay lái xe trên QL1A: Xác minh mắc bệnh, không xử phạt
Người đàn ông buông hai tay lái xe trên QL1A: Xác minh mắc bệnh, không xử phạt

VOV.VN - Ngày 2/5/2026, Trạm CSGT Quảng Xương đã tiến hành xác minh nội dung phản ánh trên trang mạng xã hội về một trường hợp điều khiển xe mô tô có hành vi nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 1A

Người đàn ông buông hai tay lái xe trên QL1A: Xác minh mắc bệnh, không xử phạt

Người đàn ông buông hai tay lái xe trên QL1A: Xác minh mắc bệnh, không xử phạt

VOV.VN - Ngày 2/5/2026, Trạm CSGT Quảng Xương đã tiến hành xác minh nội dung phản ánh trên trang mạng xã hội về một trường hợp điều khiển xe mô tô có hành vi nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 1A

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục