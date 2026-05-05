Người đàn ông buông hai tay lái xe trên QL1A: Xác minh mắc bệnh, không xử phạt

Thứ Ba, 23:03, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/5/2026, Trạm CSGT Quảng Xương đã tiến hành xác minh nội dung phản ánh trên trang mạng xã hội về một trường hợp điều khiển xe mô tô có hành vi nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 1A

Theo nội dung đăng tải, video được ghi lại vào ngày 28/02/2026 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị xã Nghi Sơn (cũ), phản ánh người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B4 - 449.40 có hành vi buông hai tay khi lái xe, trước đó còn lạng lách trước đầu xe ôtô khách, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Nội dung đăng tải trên mạng xã hội

Nội dung video thể hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B4-449.40 có hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển phương tiện, trước đó còn có biểu hiện lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô khách. Đây là hành vi nguy hiểm, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là anh H.N.T (sinh năm 1989), trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả xác minh cho thấy, anh T. có tiền sử mắc bệnh tâm thần phân liệt lưỡng cực, đã từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa từ tháng 7/2017. Tuy nhiên, việc điều trị không thường xuyên, bệnh có dấu hiệu tái phát. Từ ngày 10/02/2026 đến nay, anh T. thường xuyên bỏ nhà đi lang thang; tình trạng bệnh lý đã được Trạm y tế địa phương xác nhận vào ngày 18/3/2026.

Căn cứ quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hành chính thì không bị xử phạt vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, vụ việc được xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, toàn diện và phù hợp với tình trạng thực tế của đối tượng.

Lực lượng chức năng đã làm việc trực tiếp với gia đình, yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát, không để người bệnh tự ý sử dụng phương tiện tham gia giao thông, đồng thời phối hợp với cơ sở y tế tổ chức điều trị theo đúng quy định, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

Ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa: Tài xế khai do mất tập trung

VOV.VN - Đoạn clip ô tô chèn ngã người đi xe máy trên Quốc lộ 1A (Thanh Hóa) lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi về dấu hiệu cố ý gây tai nạn. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ va chạm xảy ra do tài xế mất tập trung khi điều khiển phương tiện, không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Lê Hải/VOV.VN
Ô tô con bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn trên Vành đai 3, tài xế may mắn thoát chết
VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc Vành đai 3, hướng từ cầu Mai Dịch đi sân bay Nội Bài) khiến một ô tô con bị kẹp giữa hai xe tải, kéo theo nhiều phương tiện dồn toa phía sau. Tài xế ô tô con may mắn thoát chết.

Ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa: Tài xế khai do mất tập trung

VOV.VN - Đoạn clip ô tô chèn ngã người đi xe máy trên Quốc lộ 1A (Thanh Hóa) lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi về dấu hiệu cố ý gây tai nạn. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ va chạm xảy ra do tài xế mất tập trung khi điều khiển phương tiện, không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Hà Nội tổ chức lấy ý kiến việc sử dụng xe máy hoạt động kinh doanh, vận tải

VOV.VN - Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo chính là việc phân loại và giới hạn phạm vi hoạt động của xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) tại các vùng phát thải thấp.

