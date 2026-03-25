  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xử phạt tài công "tàu khủng” vướng đứt dây điện, rơi container xuống kênh Chợ Gạo

Thứ Tư, 14:54, 25/03/2026
VOV.VN - Sự cố này đã làm rơi container trên tàu xuống dòng nước rất may không ảnh hưởng đến tính mạng con người và không ảnh hưởng đến kết cấu của cầu Chợ Gạo.

Liên quan đến sự cố từ một “tàu khủng” đang lưu thông ngang tuyến kênh Chợ Gạo vướng vào dây cáp quang, dây điện, rơi container xuống dòng nước mà VOV thông tin, hôm nay (25/3), đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua xác minh của cơ quan công an lỗi thuộc về tài công điều khiển phương tiện này không chấp hành báo hiệu đường thủy nội địa, để tàu vướng vào dây cáp quang và sau đó vướng dây điện mắc ngang kênh Chợ Gạo (cặp theo cầu Chợ Gạo). Sự cố này đã làm rơi container trên tàu xuống dòng nước rất may không ảnh hưởng đến tính mạng con người và không ảnh hưởng đến kết cấu của cầu Chợ Gạo. Cơ quan công an đã phạt hành chính đối với tài công này 6 triệu đồng và buộc khắc phục hiện trường.

xu phat tai cong tau khung vuong dut day dien, roi container xuong kenh cho gao hinh anh 1
Tàu khủng vướng vào đường dây điện làm rơi container xuống dòng nước

Như tin đã đưa, vào lúc 10h30 phút sáng 13/3, một tàu tự hành mang biển kiểm soát SG-104.72, trọng tải 4.179 tấn, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Đỗ Hoàng (SN 1978) điều khiển, đang vận chuyển hàng hóa theo hướng TP.HCM- Đồng Tháp. Khi phương tiện này lưu thông đến cây cầu Chợ Gạo (bắc ngang kênh Chợ Gạo, tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) thì bất ngờ vướng phần thùng container vào một sợi dây cáp và dây điện kéo ngang kênh. Sự cố này làm 2 sợi dây dẫn  bị đứt, 1 thùng hàng container rỗng trên boong bị rơi xuống kênh. Rất may thời điểm xảy ra sự cố 2 dây dẫn điện không có điện nên không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người. 

xu phat tai cong tau khung vuong dut day dien, roi container xuong kenh cho gao hinh anh 2
Trục với container từ trên tàu bị rơi xuống dòng nước

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ - Phòng Cảnh sát giao thông - công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường, nhanh chóng tổ chức điều tiết giao thông và phối hợp hướng dẫn đơn vị liên quan cẩu container lên bờ, bảo đảm thông luồng an toàn cho các phương tiện khác và hỗ trợ trục vớt thùng container lên bờ.

Gần đây, kênh Chợ Gạo có nhiều tàu có trọng tải hàng nghìn tấn lưu thông, nhất là các sà lan tự hành chở container qua lại. Do đó, vấn đề an toàn giao thông trên tuyến đường thủy này cần được quan tâm, các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây
VOV.VN - Ngày 23/3, Bệnh xá tại đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Xem clip tai nạn trước sát hạch lái xe: Đánh mạnh vào ý thức học viên
VOV.VN - Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông từ những lỗi chủ quan của người lái, Cục CSGT (Bộ Công an) đang đề xuất một quy định mới: học viên phải xem các clip tai nạn giao thông nghiêm trọng trước khi bước vào kỳ sát hạch lái xe.

Triệu tập 4 đối tượng sau vụ đua xe gây tai nạn chết người ở Hà Nội
VOV.VN - Ngày 24/3, Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan chức năng vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe tốc độ cao, lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 32, Hà Nội đoạn qua khu vực tượng đài Phùng và chân cầu Phùng, sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

