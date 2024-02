Xuân về trên khắp xóm, ấp vùng biên giới An Giang

Đã từ lâu, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cộng đồng người Chăm An Giang lại tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ…để cùng đồng bào cả nước đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ông Hakem Aman, Giáo cả thánh đường Salaymal, ở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang chia sẻ, nhất là những ngày cận Tết, cả xóm nhộn nhịp hẳn lên, những người con đi làm ăn xa về quê tề tựu bên nhau trong những bữa cơm chiều cuối năm.

Khai mạc “Chợ quê làng Chăm Đa Phước”

Ông Hakem Aman, Giáo cả thánh đường Salaymal, ở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang chia sẻ, dịp Tết Nguyên đán không chỉ mọi người đi cũng là mùa lễ cưới của đồng bào Chăm, thường các đôi chọn dịp này để tổ chức lễ cưới, nên không khí cang nhộn nhịp hơn. Vào những ngày Tết, ông thường tổ chức đi thăm hỏi chính quyền, bà con hàng xóm người Kinh để thắt chặt tình làng nghĩa xóm...

“Tôi ăn hai cái Tết, ăn tết của đồng bào Chăm rồi, khi Tết cổ truyền tôi vẫn ăn Tết theo người kinh không bỏ được; mua sắm bánh, trái, người kinh sắm tết như thế nào thì tôi mua sắm vậy. Tôi đi chúc tết chính quyền, cơ quan, đoàn thể và đi chúc Tết các tôn giáo bạn nữa. Tết rất vui vẻ, chuẩn bị đón Tết tôi bánh cho bà con nữa. Tôi thường nhắc nhở bà con sống tốt đời đẹp đạo…", ông Hakem Aman nói.

Đồng bào Chăm An Giang có khoảng 17.000 người, tất cả đều theo đạo Hồi giáo Islam, sinh sống chủ yếu ở huyện An Phú và thị xã Tân Châu. Những năm qua, cộng đồng người Chăm luôn gắn bó với các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh An Giang cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đời sống của người Chăm cũng ngày càng được cải thiện.

Tết Nguyên đán tuy không phải là Tết chính thức của người Chăm, nhưng mỗi bận Tết đến Xuân về, khi mai vàng thi nhau khoe sắc thì ở các làng Chăm của An Giang cũng rộn ràng không khí đón Xuân sang với nhiều hoạt động ý nghĩa, thắm tình đoàn kết.

Trao nhà đại đoàn kết

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, tại xã thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, chính quyền và người dân đã tổ chức khai trương “Chợ quê làng Chăm Đa Phước” để phục vụ người dân đến mua sắm tết và thưởng thức những món ăn, những đặc sản của đồng bào Chăm nhân dịp Tết đến xuân về. Anh Abdul Alim, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang chia sẻ, đây là dịp để kết nối, thúc đẩy quảng bá giới thiệu về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán… của đồng bào dân tộc Chăm Islam An Giang đến với người dân và du khách.

“Chợ quê làng Chăm Đa Phước nhằm quảng bá ẩm thực truyền thống của đồng bào Chăm, những món ăn dân giã mang đậm hương vị sông nước miền Tây Nam Bộ. Chợ quê sẽ là điểm thu hút khách trong và ngoài nước đến với làng Chăm Đa Phước. Chợ quê cũng là cơ hội để các hộ kinh doanh thêm thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống người dân tộc Chăm Đa Phước”, anh Abdul Alim nói.

Một góc “Chợ quê làng Chăm Đa Phước”

Người Hoa tại An Giang có khoảng hơn 20.000 người. Đa số làm nghề buôn bán nên đa số tập trung sinh sống ở thành thị nhiều hơn nông thôn, nhất là TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc. Đây là 2 địa phương có đầu mối giao thương lớn nhất tỉnh. Cũng như các dân tộc khác trên khắp cả nước, khi mùa xuân mới lại về trên khắp dải đất hình chữ S, nắng xuân ấm áp, hoa xuân nở rộ, len lỏi đến từng ngôi nhà, góc phố, đường quê.

Cộng đồng người Hoa nơi đây cũng chuẩn bị đón Tết cổ truyền với không khi nồng ấm, rực rỡ sắc đỏ của lồng đèn câu liễn, của tiếng trống lân nao nức lòng người; nhất là hương vị của những món bánh độc đáo do người Hoa ở đây tự chế biến như: Bánh củ cải, bánh lá liễu, bánh hẹ, bánh bò Tiều, chè mè đen...

Một phong tục cua cho cô dâu chú rể hạnh phúc

Ông Thái Vĩ Minh, cộng đồng người Hoa tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang chia sẻ, người Hoa cũng “đưa ông Táo về trời” vào ngày 23 tháng Chạp. Lễ vật thì tùy điều kiện từng gia đình. Ngày 24 tháng Chạp là bắt bước tế, những ngày tết cộng đồng người Hoa ở Châu Đốc cùng tề tựu tại Quan Đế miếu cúng cầu an trong năm mới. Tết cũng là dịp để mọi người cùng nhìn lại những điều đã làm được trong năm và cầu mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống cho bản thân và gia đình.

“Việc đón tết của người kinh và người hoa tư bao nhiêu năm nay nó tương đồng. Cuộc sống, kinh tế hiện nay tương đối khó khăn, đây là tình hình chung chứ không riêng gì của người hoa hay người kinh. Nhưng mà khó khăn thì khó khăn, nhưng mà ai cũng vây, qua một năm thì người nào cũng phải sắm sửa một ít này ít kia để có một cái không khí Tết”, ông Minh cho biết.

Phục dựng đám cưới của người Chăm An Giang

Huyện Tri Tôn là một trong 5 địa phương biên giới của tỉnh An Giang, lại là huyện miền núi, và cũng là một trong 2 địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm khoảng 40% dân số của huyện. Trong đó, xã Châu Lăng không chỉ có đông đồng bào Khmer sinh sống, mà còn là xã khó khăn nhất của huyện. Thời gian qua, nhất là năm 2023, mặc dù điều kiện còn khó khăn, nhưng người dân nơi đây không chỉ nỗ lực lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu cho chính gia đình mình, bà con Khmer trong xã Châu Lăng còn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất, cải thiện thu nhập đáng kể.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi và hỗ trợ giúp nhau giảm nghèo ở xã Châu Lăng đã góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống ở nông thôn, khơi gợi trong mỗi gia đình hội viên ý chí vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đón xuân này trong sự đổi thay của quê hương.

Cảnh quê hương đổi mới tại huyện Tri Tôn

Ông Chau Mós, một người dân Khmer, xã Châu Lăng chia sẻ: “Người dân chúng tôi, cung như các ông sãi trong chùa…cũng mừng nhiều, vì lúc trước dân trong này đi lại rất khó khăn, vận chuyển các sản phẩm cũng khó, trong này vận chuyển không rẻ, phải đi ra ngoài kia một chút. Bây giờ có con đường, người dân chúng tôi an tâm lo lao động sản xuất không có gì khó”.

Đối với đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và đối với An Giang nói riêng, mặc dù trong một năm cũng có nhiều lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa đặc trưng của dân tộc, như: Chol Chnam Thmay, Sen Dolta, Ooc Om Boc, tuy nhiên, Tết Nguyên đán vẫn có vị trí quan trọng trong đời sống, tinh thần. Trong tâm thức của của mỗi người dân Khmer, đây là ngày hội lớn thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em trên địa An Giang nói riêng và trên khắp mọi miền đất nước nói chung.

Bà con Khmer huyện Tri Tôn nhận quà tết

Ông Trần Minh Giang, Phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết, cũng như các địa phương khác trong tỉnh, thời gian qua, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm thoát nghèo của bà con vùng đồng bào dân tộc, đã giúp kinh tế vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện ngày một phát triển; đời sống bà con dân tộc ngày một tốt hơn; qua đó, góp phần huyện Tri Tôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer; giữ gìn tốt khối đại đoàn kết dân tộc tại đại phương. Dịp Tết Nguyên Đán này, địa phương đã trao gần 15.500 phần quà, với tổng số tiền là hơn 5,5 tỷ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo vui Xuân, đón Tết.

“Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, trong giai đoạn 2020-2025, tổng số hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn huyện là trên 1000 hộ. Riêng trong năm 2023, với sự cố gắng của chính quyền địa phương, mạnh thường quân, và sự nỗ lực của hộ gia đình…thì đã hoàn 493 căn nhà vừa cất mới, vừa sửa chữa, tổng số vốn hơn 21 tỷ đồng. Huyện cũng đã xây dựng và trao cho bà con vào dịp Tết nguyên đán này rồi”, ông Giang cho hay.

Trời đã sang Xuân, những cánh mai vàng chớm nở, cộng đồng bốn dân tộc anh em: Kinh, Chăm, Hoa, Khmer trên vùng biên giới của tỉnh An Giang nơi đây cùng nhau đón một mùa Xuân mới.