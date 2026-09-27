Giảm nghèo bền vững từ mô hình hồng cổ Sa Pa, Lào Cai

Tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, mô hình bảo tồn hồng cổ kết hợp du lịch sinh thái của ông Đỗ Phú Chính là một trong 96 gương mặt vinh dự nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026, trở thành điểm sáng điển hình cho hướng đi kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Phóng sự của phóng viên CQTT Tây Bắc ghi nhận mô hình này.

Trải rộng 3 ha ngay bên Quốc lộ 4D thuộc tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, khu "Vườn hồng Mộng Mơ" hiện sở hữu hơn 2.000 gốc hồng cổ bản địa quý hiếm. Thay vì canh tác ngô, lúa truyền thống cho hiệu quả thấp, gần 30 năm qua, ông Đỗ Phú Chính đã kiên trì nghiên cứu, nhân giống và chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm.

"Xuất phát từ tình yêu với giống hồng cổ Sa Pa, mình nghiên cứu nhân giống rộng ra, vừa để bảo tồn, vừa chuyển thành hàng hóa cung cấp cho du khách khắp mọi miền đất nước", ông Chính cho biết.

Ông Đỗ Phú Chính bên một cây hồng cổ Sa Pa

Không dừng lại ở việc bán cây giống và mở cửa đón khách tham quan, ông Chính tạo đột phá khi thu hái cánh hoa tươi sấy hơi suốt 12 tiếng để làm trà hoa hồng, nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Sự kết hợp đa giá trị này mang lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt trên 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mô hình này thực hiện hiệu quả vai trò "hộ giàu dẫn dắt hộ nghèo", tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng.

Anh Chảo Láo Lở, người Dao ở xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, vui mừng chia sẻ: "Ở nhà chỉ trồng ngô, trồng lúa thôi, vất vả mà thu nhập không ổn định. Lên đây làm cho vườn hồng của anh Chính công việc ổn định, đủ chi tiêu chăm lo cho gia đình".

Mô hình thành công tại phường Sa Pa cho thấy hướng đi đúng đắn của chủ trương biến di sản bản địa thành sinh kế phát triển bền vững. Khẳng định về hiệu quả thực tiễn này, ông Nguyễn Phước Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, đánh giá: "Mô hình của ông Đỗ Phú Chính cho thấy khi phát huy giá trị sản phẩm bản địa kết hợp với du lịch thì một sản phẩm nông nghiệp sẽ tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn. Phường Sa Pa định hướng sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, chính sách và kết nối thị trường để nhân rộng các mô hình phù hợp".

Danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" năm 2026 trao cho ông Đỗ Phú Chính không chỉ tôn vinh một cá nhân dám nghĩ dám làm, mà còn lan tỏa tư duy giảm nghèo hiện đại: tự lực, sáng tạo và làm giàu chính đáng trên chính quê hương.