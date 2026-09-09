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Gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng "mở đường" cho tăng trưởng ở Lào Cai

Thứ Tư, 09:08, 09/09/2026
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VOV.VN - Sau 8 tháng, tăng trưởng kinh tế Lào Cai đạt hơn 9%. Để hướng tới mục tiêu từ 10,1% trở lên trong năm nay, tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo thêm động lực tăng trưởng.


Công ty Hoàng Gia Green ở Cụm công nghiệp Đầm Hồng, tỉnh Lào Cai, chuyên sản xuất ván sàn, ván thanh và một số sản phẩm đồ gỗ xây dựng, thường xuyên tạo việc làm cho khoảng 60 lao động, với thu nhập 10-12 triệu đồng/người/tháng. 

Thời gian qua, doanh nghiệp đã chuẩn bị đầu tư dự án mới tại Khu công nghiệp phía Nam, phường Văn Phú, trên diện tích khoảng 4,5 ha. Giai đoạn 1 vốn 99 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 200 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tạo thêm hàng trăm việc làm, đóng góp nhiều tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Thế nhưng, kế hoạch mở rộng vẫn đang chờ mặt bằng. Thủ tục thuê đất đang được thẩm định; khu vực dự án thấp, cũng cần lượng lớn đất đắp để san nền, cân bằng cao độ.

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Phường Văn Phú (Lào Cai) đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để các dự án sớm được triển khai, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Lực, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Green, cho biết, tại khu công nghiệp này, các kinh phí như giải phóng mặt bằng, san tạo mặt bằng đều do nhà đầu tư ứng trước, nhà nước sẽ trừ vào tiền thuê đất hằng năm. Hiện kế hoạch mở rộng vẫn đang chờ mặt bằng, thủ tục thuê đất đang được thẩm định.

"Vướng mắc lớn nhất của đơn vị hiện nay là thủ tục đất đai và nguồn đất san lấp mặt bằng, do mặt bằng dự án nằm ở vị trí rất trũng. Doanh nghiệp đã chờ đợi từ lâu, vì vậy rất mong các ban, ngành và chính quyền địa phương nhanh chóng phối hợp, đưa ra phương án tháo gỡ để dự án sớm đi vào hoạt động. Nếu các điều kiện thuận lợi, dự kiến trong quý IV/2026, dự án sẽ chính thức triển khai. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự kiến dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 200–400 lao động, đồng thời bao tiêu toàn bộ sản phẩm gỗ rừng trồng của người dân trên địa bàn".

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Ông Nguyễn Trọng Lực cho biết, khu vực dự án của đơn vị ở vị trí thấp, cần lượng lớn đất đắp để san nền, cân bằng cao độ.

Câu chuyện mặt bằng không chỉ nằm ở thủ tục đất đai hay nguồn đất san nền. Tại Tổ dân phố 15, phường Văn Phú, để triển khai các Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, 2, 3, và hệ thống giao thông, hơn 200 ha đất phải thu hồi, ảnh hưởng đến hơn 70 hộ dân. Đây là những dự án được kỳ vọng tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới ở khu vực phía nam tỉnh Lào Cai. 

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Đoàn công tác tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại phường Văn Phú nhằm đánh giá tình hình thực địa, phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tiến độ dự án.

Mặc dù chính quyền địa phương và ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền vận động, song đến nay vẫn còn khoảng 20% số hộ chưa bàn giao đất. Nguyên nhân việc chậm bàn giao là liên quan trực tiếp với quyền lợi và cuộc sống của người dân. 

Ông Lương Hồng Thắng có hơn 4 ha đất đã bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, chia sẻ: người dân quan tâm giá đất, mức bồi thường cây trồng, quyền sử dụng đất, chỗ ở tái định cư có tốt hơn không... những băn khoăn này cần được giải đáp thấu đáo để người dân yên tâm bàn giao đất.

"Nhiều hộ dân vẫn còn băn khoăn khi chính sách bồi thường chưa thực sự thỏa đáng, nhất là mức giá đền bù về đất đai và cây trồng trên đất. Bên cạnh đó, việc xác định chủ sở hữu còn nhiều bất cập. Đơn cử như trường hợp con cái đã ra ở riêng nhiều năm nhưng chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay lại quy chủ về cho bố mẹ khiến bà con chưa đồng tình.

Để bảo đảm hài hòa lợi ích và tránh thiệt thòi cho người dân, các chính sách cần được thực hiện đồng bộ. Như gia đình tôi, dù đã bàn giao mặt bằng và được bố trí đất nhưng do hạ tầng dự án chưa hoàn thiện nên suốt gần một năm qua vẫn phải đi thuê trọ, chưa thể xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống", ông Thắng bày tỏ.

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Chính quyền địa phương đối thoại, trao đổi với người dân, làm rõ những vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường trong giải phóng mặt bằng.

Trên địa bàn phường Văn Phú hiện có 31 công trình, dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thu hồi hơn 530 ha, với hơn 1.300 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng. Để triển khai công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tốt, phường Văn Phú xác định phải rà từng hồ sơ, công khai chính sách, đối thoại và giải thích để người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, đồng thời tiến hành phân loại từng nhóm vướng mắc để xử lý, như: Tại Cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, phường tập trung hoàn thiện việc xác định nguồn gốc đất, xử lý những kiến nghị liên quan đến cây trồng, điều chỉnh phương án cho người dân...; Với Phú Thịnh 2, diện tích đã giải phóng đã đạt hơn 70%.

Vướng mắc chính hiện nay là kinh phí chi trả. Phường yêu cầu chủ đầu tư bố trí đủ nguồn kinh phí theo phương án đã được phê duyệt để tiếp tục chi trả cho người dân; Còn tại Phú Thịnh 3, phường tập trung vào các trường hợp liên quan đến thừa kế, chuyển nhượng... Không chỉ vận động người dân bàn giao đất, chính quyền cơ sở cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư. Với cách làm này, đến nay, gần 370 trên tổng số hơn 530 ha đất đã được bàn giao.

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Ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Phú (đeo thẻ) cùng tổ công tác của phường kiểm tra thực địa, tìm hướng tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai cho biết, đối với những trường hợp đã có phương án, nhưng chưa nhận tiền hoặc chưa bàn giao, cán bộ tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích, đồng thời làm rõ những vấn đề người dân còn băn khoăn.

"Trong quá trình triển khai dự án, chúng tôi tăng cường phối hợp kiểm tra, xác minh những nội dung người dân đề xuất, kiến nghị; đặc biệt là việc xác nhận, xác minh các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, để có hướng tháo gỡ cho người dân. Phường cũng tổ chức họp giao ban thường xuyên, kịp thời đánh giá những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, từ đó tìm giải pháp phù hợp, tháo gỡ kịp thời".

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Rõ từng hồ sơ, từng trường hợp và thời hạn xử lý cụ thể – cách làm này đang giúp công tác giải phóng mặt bằng ở phường Văn Phú nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung đạt những kết quả tích cực.

Rõ từng hồ sơ, từng trường hợp, rõ thời hạn xử lý – với cách làm này, công tác giải phóng mặt bằng ở Lào Cai đang mang đến những kết quả tích cực. Khi quyền lợi chính đáng được bảo đảm, người dân đồng thuận, mặt bằng sẽ sớm được bàn giao, dự án có điều kiện triển khai đúng tiến độ. Đó cũng là một trong những nền tảng để Lào Cai hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10,1% trở lên trong năm 2026.

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Công nghiệp công nghệ số duy trì đà tăng trưởng cao trong 8 tháng năm 2026

VOV.VN - Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, công nghiệp công nghệ số tiếp tục là điểm sáng. Trong 8 tháng năm 2026, doanh thu toàn ngành ước đạt hơn 4,6 triệu tỷ đồng, tăng 31,5%; lợi nhuận khoảng 329 nghìn tỷ đồng, tăng 35%. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt hơn 150,5 tỷ USD, tăng 34%.

 

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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