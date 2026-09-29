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Nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng thúc đẩy kinh tế tại xã Bản Liền, Lào Cai

Thứ Ba, 06:01, 29/09/2026
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VOV.VN - Tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, sự kết hợp giữa chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, kỷ luật sản xuất hữu cơ cùng du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Tày, Mông, Dao, La Chí... đang tạo nên một mô hình kinh tế nông thôn bền vững.

Nằm giữa dải ngàn mây Lào Cai, xã Bản Liền được biết đến như một vùng nguyên liệu sạch nổi tiếng với chè Shan tuyết và quế hữu cơ. Hơn 20 năm qua, để đưa nông sản vùng cao vươn ra các thị trường khó tính trên thế giới, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở kỹ thuật chế biến mà là sự đồng hành bền chặt giữa doanh nghiệp và bà con bản địa.

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Một góc Bản Liền, Lào Cai

Về triết lý ứng xử và nguyên tắc tài chính trong chuỗi liên kết nông sản tại địa bàn, ông Phạm Quang Thận - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Bắc Hà cho biết: "Đặt người nông dân là số 1 thì doanh nghiệp sẽ ổn định, còn đặt lợi nhuận doanh nghiệp là số 1 thì vài năm là sẽ sập, đặc biệt là trong chế biến nông sản, cực kỳ rủi ro. Bởi vì không phải chỉ riêng mình làm, mà phụ thuộc cả cộng đồng người nông dân với hàng nghìn vườn. Chính vì thế, tôi xác định từ đầu là phải đặt cái tâm trong nghề, bà con nông dân phải là trên hết, đầu tiên phải sòng phẳng về tài chính, có nợ phải trả, thứ hai là không được ép giá".

Từ nền tảng sản xuất sạch đã ngấm vào đời sống, thế hệ trẻ ở Bản Liền đang tiếp nối bằng tư duy kinh tế số linh hoạt. Thay vì chỉ bán nông sản thô, nhiều người dân đã biến chính nếp sinh hoạt bản địa thành những sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách trong và ngoài nước. 

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Anh Vàng A Bình (áo xanh) hướng dẫn du khách cách sao chè cổ thụ

Anh Vàng A Bình, chủ cơ sở homestay tại thôn Đội 4 chia sẻ về cách làm du lịch cộng đồng mộc mạc mang lại hiệu quả của gia đình: "Một loại là ống lam gác bếp, tức ống tre tươi bỏ chè vào trong rồi gác bếp hơn 6 tháng. Bên cạnh đó tôi làm cả hồng trà ủ dưới ánh trăng, hương vị sẽ khác hơn một chút. Ngoài ra khi du khách lên đây sẽ được trải nghiệm sao chè, gặt lúa, bắt cá chép ruộng, lấy măng. Nhờ mọi người đánh giá trên Google Maps, giúp địa điểm này gia tăng hiển thị khi du khách tìm kiếm".

Sự chủ động của người dân và doanh nghiệp đang hòa cùng định hướng chiến lược của địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới bền vững. Sau khi mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập địa giới hành chính, Bản Liền tiếp tục kiên trì mục tiêu tăng trưởng xanh gắn với sự bình yên của bản làng.

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Ông Chấu Seo Sẻng - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Liền trò chuyện với người dân

Ông Chấu Seo Sẻng - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Liền khẳng định: "Xã chúng tôi xác định nông nghiệp hữu cơ không tách rời với phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa truyền thống. Ngoài tiếng nói, dân ca dân vũ còn phải bảo tồn trang phục và các nếp nhà sàn truyền thống; đặc biệt, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân vô cơ, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm trở lại đây, Bản Liền gần như không có trường hợp ly hôn, không có trường hợp liên quan đến ma túy".

Khi kỷ luật sản xuất hữu cơ đi cùng sự minh bạch tài chính và niềm tự tôn văn hóa, xã Bản Liền đã cho thấy bài học kinh nghiệm: Nông thôn vùng cao hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu bền vững từ chính những giá trị thuần khiết của quê hương.

PV/VOV-Tây Bắc
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