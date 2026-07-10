English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa lũ ở Tây Bắc làm 2 người thương vong, thiệt hại kinh tế hàng chục tỷ đồng

Thứ Sáu, 14:40, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoài 1 người chết và 1 người bị thương, mưa lũ đã làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, giao thông và nhiều công trình hạ tầng, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hàng chục tỷ đồng.

Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương trong khu vực Tây Bắc. Cùng với khẩn trương khắc phục các thiệt hại, các địa phương hiện cũng đang tăng cường cảnh báo để người dân chủ động ứng phó, bởi mưa lũ vẫn đang được dự báo có những diễn biến phức tạp.

mua lu o tay bac lam 2 nguoi thuong vong, thiet hai kinh te hang chuc ty dong hinh anh 1
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân

Thống kê đến hôm nay 10/7, mưa lũ xảy ra tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai đã làm 1 người chết do bị lũ cuốn trôi, 1 người bị thương do đá lăn vào xe ô tô khi đang lưu thông trên đường. Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ cũng đã làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, giao thông và nhiều công trình hạ tầng, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại lớn nhất về giá trị kinh tế là tỉnh Điện Biên - ước khoảng hơn 8 tỷ đồng, bởi mưa lớn đã gây thiệt hại tại 15 trong tổng số 45 xã. Toàn tỉnh có 169 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm gần 60ha lúa bị ngập úng, sạt lở; cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm; 3 điểm trường học, 40 tuyến đường bản, nhiều công trình thủy lợi, thủy điện và cầu đang thi công bị hư hỏng. 

mua lu o tay bac lam 2 nguoi thuong vong, thiet hai kinh te hang chuc ty dong hinh anh 2
Một trong những nhà dân ở Điện Biên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Đáng chú ý, tại Nhà máy Thủy điện Nậm Mức 2, rạng sáng 9/7, nước lũ đã tràn qua đê quây, làm ngập khu vực thi công nhà máy, cửa nhận nước và hai khoang đập tràn. Mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ngập, hư hỏng một số thiết bị, vật tư phục vụ thi công; dự kiến ảnh hưởng đến tiến độ dự án khoảng 3 tháng để khắc phục.

mua lu o tay bac lam 2 nguoi thuong vong, thiet hai kinh te hang chuc ty dong hinh anh 3
Các tuyến đường ở Sơn La ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông

Tại tỉnh Sơn La,  ngoài 1 người bị thương, mưa lũ đã làm hơn 20 nhà bị thiệt hại, trong đó 2 nhà ở xã Mường Sại và Quỳnh Nhai bị sập đổ hoàn toàn; 5 nhà phải di dời khẩn cấp, các nhà còn lại bị đất đá sạt lở vào đang được theo dõi.

Sạt lở đất, đá lăn cũng làm ách tắc hơn 10 vị trí trên các tuyến giao thông; tại khu vực vùng lòng hồ xã Mường Giôn, 2 thuyền bị chìm hiện tại chưa trục vớt được.

mua lu o tay bac lam 2 nguoi thuong vong, thiet hai kinh te hang chuc ty dong hinh anh 4
Đá lăn xuống mặt đường tại tuyến đường Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La sau mưa lớn (Ảnh: Nguồn Yên Châu News).
mua lu o tay bac lam 2 nguoi thuong vong, thiet hai kinh te hang chuc ty dong hinh anh 5
Nhiều điểm đang đối mặt với nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân (Ảnh: H.G)

Tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, mưa lũ đã làm hàng trăm ha lúa bị ngập úng; nhiều nhà ở của người dân bị sạt lở phải di dời khẩn cấp; nhiều tuyến giao thông ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người và phương tiện. 

Ngay khi thiên tai xảy ra, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, cấp ủy và chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng đã huy động tối đa các lực lượng khẩn trương bám trụ địa bàn, ứng trực xuyên đêm để cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ các gia đình sơ tán người và tài sản, đồng thời phân luồng giao thông đảm bảo an toàn.

mua lu o tay bac lam 2 nguoi thuong vong, thiet hai kinh te hang chuc ty dong hinh anh 6
Ngập úng tại một khu vực ở tỉnh Lào Cai
mua lu o tay bac lam 2 nguoi thuong vong, thiet hai kinh te hang chuc ty dong hinh anh 7
Các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông

Đến sáng nay, mưa tại hầu hết các địa phương đã giảm hoặc tạnh, nước tại các điểm ngập úng đang rút dần. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, chính quyền các địa phương đang tiếp tục chỉ đạo Ban phòng thủ dân sự các xã theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết; duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu và chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.

740769960_2853804311667348_4376810567602685401_n.jpg

Mưa lũ gây thiệt hại gần 8 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên khẩn trương khắc phục hậu quả

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 8 đến 9/7 đã gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Điện Biên, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, giao thông và nhiều công trình hạ tầng. Các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, đồng thời chủ động di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gần 20 ngôi nhà thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất ở Sơn La
Gần 20 ngôi nhà thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất ở Sơn La

VOV.VN - Từ đêm ngày 8 đến 9/7, dông, lốc, mưa lớn, sạt lở đất đá đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La; thiệt hại ban đầu ước tính khoảng hơn 2,2 tỷ đồng; 1 người bị thương.

Gần 20 ngôi nhà thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất ở Sơn La

Gần 20 ngôi nhà thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất ở Sơn La

VOV.VN - Từ đêm ngày 8 đến 9/7, dông, lốc, mưa lớn, sạt lở đất đá đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La; thiệt hại ban đầu ước tính khoảng hơn 2,2 tỷ đồng; 1 người bị thương.

Lào Cai chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn cho người dân
Lào Cai chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn cho người dân

VOV.VN - Mưa lớn xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Lào Cai đã gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Lào Cai chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn cho người dân

Lào Cai chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn cho người dân

VOV.VN - Mưa lớn xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Lào Cai đã gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6
Hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã gây hàng loạt điểm sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường và cây đổ trên Quốc lộ 6, khiến giao thông tại nhiều vị trí bị gián đoạn. Đơn vị quản lý đã huy động nhân lực khắc phục, cấm đường tạm thời tại khu vực đèo Huổi Lóng để bảo đảm an toàn.

Hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6

Hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã gây hàng loạt điểm sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường và cây đổ trên Quốc lộ 6, khiến giao thông tại nhiều vị trí bị gián đoạn. Đơn vị quản lý đã huy động nhân lực khắc phục, cấm đường tạm thời tại khu vực đèo Huổi Lóng để bảo đảm an toàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục