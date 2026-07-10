Mưa lũ ở Tây Bắc làm 2 người thương vong, thiệt hại kinh tế hàng chục tỷ đồng

Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương trong khu vực Tây Bắc. Cùng với khẩn trương khắc phục các thiệt hại, các địa phương hiện cũng đang tăng cường cảnh báo để người dân chủ động ứng phó, bởi mưa lũ vẫn đang được dự báo có những diễn biến phức tạp.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân

Thống kê đến hôm nay 10/7, mưa lũ xảy ra tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai đã làm 1 người chết do bị lũ cuốn trôi, 1 người bị thương do đá lăn vào xe ô tô khi đang lưu thông trên đường. Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ cũng đã làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, giao thông và nhiều công trình hạ tầng, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại lớn nhất về giá trị kinh tế là tỉnh Điện Biên - ước khoảng hơn 8 tỷ đồng, bởi mưa lớn đã gây thiệt hại tại 15 trong tổng số 45 xã. Toàn tỉnh có 169 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm gần 60ha lúa bị ngập úng, sạt lở; cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm; 3 điểm trường học, 40 tuyến đường bản, nhiều công trình thủy lợi, thủy điện và cầu đang thi công bị hư hỏng.

Một trong những nhà dân ở Điện Biên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Đáng chú ý, tại Nhà máy Thủy điện Nậm Mức 2, rạng sáng 9/7, nước lũ đã tràn qua đê quây, làm ngập khu vực thi công nhà máy, cửa nhận nước và hai khoang đập tràn. Mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ngập, hư hỏng một số thiết bị, vật tư phục vụ thi công; dự kiến ảnh hưởng đến tiến độ dự án khoảng 3 tháng để khắc phục.

Các tuyến đường ở Sơn La ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông

Tại tỉnh Sơn La, ngoài 1 người bị thương, mưa lũ đã làm hơn 20 nhà bị thiệt hại, trong đó 2 nhà ở xã Mường Sại và Quỳnh Nhai bị sập đổ hoàn toàn; 5 nhà phải di dời khẩn cấp, các nhà còn lại bị đất đá sạt lở vào đang được theo dõi.

Sạt lở đất, đá lăn cũng làm ách tắc hơn 10 vị trí trên các tuyến giao thông; tại khu vực vùng lòng hồ xã Mường Giôn, 2 thuyền bị chìm hiện tại chưa trục vớt được.

Đá lăn xuống mặt đường tại tuyến đường Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La sau mưa lớn (Ảnh: Nguồn Yên Châu News).

Nhiều điểm đang đối mặt với nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân (Ảnh: H.G)

Tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, mưa lũ đã làm hàng trăm ha lúa bị ngập úng; nhiều nhà ở của người dân bị sạt lở phải di dời khẩn cấp; nhiều tuyến giao thông ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người và phương tiện.

Ngay khi thiên tai xảy ra, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, cấp ủy và chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng đã huy động tối đa các lực lượng khẩn trương bám trụ địa bàn, ứng trực xuyên đêm để cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ các gia đình sơ tán người và tài sản, đồng thời phân luồng giao thông đảm bảo an toàn.

Ngập úng tại một khu vực ở tỉnh Lào Cai

Các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông

Đến sáng nay, mưa tại hầu hết các địa phương đã giảm hoặc tạnh, nước tại các điểm ngập úng đang rút dần. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, chính quyền các địa phương đang tiếp tục chỉ đạo Ban phòng thủ dân sự các xã theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết; duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu và chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.