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Yêu cầu tăng tốc, đưa sân bay Long Thành vào khai thác năm 2026

Thứ Sáu, 19:08, 28/08/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu kiểm tra, đánh giá đúng thực tế tiến độ toàn bộ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đặc biệt các gói thầu thuộc dự án thành phần 3 và 4 có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành trong năm 2026.

Ngày 28/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 8871/VPCP-CN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá đúng thực tế tiến độ toàn bộ dự án, tập trung vào các gói thầu thuộc dự án thành phần 3 và 4 có nguy cơ chậm tiến độ. Trên cơ sở đó, kịp thời chỉ đạo chủ đầu tư, cơ quan chủ quản có giải pháp đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

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Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu kiểm tra, đánh giá đúng thực tế tiến độ của toàn bộ Dự án, đặc biệt là các gói thầu thuộc DATP3 và DATP4 có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành trong năm 2026 để kịp thời chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Các cơ quan được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có giải pháp xử lý.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính phối hợp với UBND TPHCM và Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến vành đai 3, 4 TPHCM. Mục tiêu là bảo đảm hệ thống giao thông kết nối, đồng bộ với sân bay Long Thành, phát huy hiệu quả đầu tư.

Tăng nhân lực, thiết bị cho các gói thầu lớn

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ động rà soát, cập nhật tiến độ từng hạng mục, gói thầu, bảo đảm mục tiêu hoàn thành, đưa sân bay Long Thành vào vận hành khai thác trong năm 2026.

ACV phải phân tích rõ nguyên nhân chậm tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu và nguồn lực tài chính để đẩy nhanh thi công.

Trong đó, cần đặc biệt tập trung vào những gói thầu còn khối lượng lớn, có nguy cơ chậm tiến độ như gói thầu 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; gói 5.10 về nhà ga hành khách; gói 7.8 về nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ.

UBND tỉnh Đồng Nai được yêu cầu khẩn trương giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho ACV, không làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án. Đồng thời, tổ chức thực hiện các công trình, hạng mục được Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, trong đó có đường ống dẫn nhiên liệu từ cảng đầu nguồn vào sân bay Long Thành.

Không hợp thức hóa sai phạm

Bộ Công an tiếp tục nắm tình hình, tổ chức lực lượng, biện pháp bảo đảm an ninh, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình thi công, quản lý và vận hành dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan huy động lực lượng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ và khai thác hiệu quả sân bay Long Thành.

Trong quá trình triển khai, phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật và an toàn; không hợp thức hóa sai phạm, đồng thời tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc triển khai dự án cũng phải gắn với định hướng nghiên cứu đầu tư, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển của khu vực Đông Nam Á, cùng hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành “Thành phố sân bay Long Thành”.

Diệp Thảo/VOV.VN
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