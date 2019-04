Hãy để kỳ nghĩ lễ là những ngày vui trọn vẹn!./.

Kỳ nghỉ lễ mừng ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 đã đến. Năm nay kỳ nghĩ lễ kéo dài tới 5 ngày và rất nhiều người đã lên kế hoạch nghỉ ngơi cùng gia đình và bạn bè. Tuy nhiên năm nào cũng vậy, bên cạnh những thông tin về các điểm vui chơi, nghỉ mát chật kín du khách là những thông tin buồn về tai nạn giao thông.



Theo thống kê, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2018, cả nước xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 người, bị thương 79 người. Gần đây nhất, trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019, cả nước xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người chết và 60 người bị thương. Tính riêng trong tháng 4/2019 (từ 16/3 đến 15/4) theo số liệu thống kê của Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 1.423 vụ, làm chết 665 người, bị thương 1.038 người. So với cùng kỳ tháng 4/2018, tăng cả 3 tiêu chí: Tăng 77 vụ (+5,72%), tăng 26 người chết (+4,07%), tăng 29 người bị thương (+2,87%).

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Những con số thống kê trên cho thấy thực trạng đáng buồn về giao thông đang tồn tại. Đáng buồn hơn là trong số những vụ tai nạn giao thông kể trên, không ít vụ bắt nguồn từ nguyên nhân người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, chất kích thích không làm chủ tay lái dẫn đến những vụ tai nạn thảm khốc.

Với nhiều người, cuộc vui là phải gắn liền với rượu bia. Dịp nghỉ lễ cũng là cơ hội để gặp gỡ bạn bè, người thân và ở đó, để cuộc vui bùng nổ, thể hiện sự nhiệt tình người ta ép nhau uống tới bến. Không ít người sau những... cuộc vui tới bến đó đã trèo lên xe, để cho “ma men” điều khiển lao vun vút trên đường và đa phần kết cục bằng những vụ tai nạn thảm khốc.

Gần đây nhất, vụ tai nạn giao thông dẫn đến cái chết thương tâm của một nữ công nhân môi trường tại Hà Nội cũng xuất phát từ việc lái xe sử dụng rượu bia, không làm chủ được phương tiện. Tại cơ quan công an, Đỗ Xuân Tuyên - tài xế điều khiến xe ô tô gây tại nạn liên hoàn thừa nhận “đã uống 5-7 chén rượu” trong đám cưới cháu gái nên không làm chủ được tốc độ, không chú ý quan sát đã gây ra vụ tai nạn giao thông đau lòng trên.

"5-7 chén rượu" trong ngày vui đã để lại hậu quả đau lòng là bà mẹ già mất con, 2 đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học mất mẹ - trụ cột chính của cả gia đình. Với Đỗ Xuân Tuyên, có thể sau những giờ phút thăng hoa của rượu bia là sự ân hận. Nhưng liệu sự ân hận đó có khỏa lấp được những hệ lụy dai dẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của nhiều người.

Tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, chất kích thích đang là một vấn nạn. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019 diễn ra sáng 24/4, rất nhiều ý kiến của các bộ ngành, địa phương đã yêu cầu phải có biện pháp xử lý kiên quyết, thậm chí tước giấy phép lái xe vĩnh viễn với các đối tượng này. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải chủ trì cùng bộ ngành rà soát lại để sửa Nghị định 46/NĐ-CP theo hướng tăng cao mức phạt như: Tịch thu phương tiện, xử lý nghiêm chống người thi hành công vụ, cản trở giao thông, buộc người vi phạm phải lao động công ích. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Để chuẩn bị cho 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số: 402/CĐ-TTg trong đó yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; chú ý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy...

Quyết tâm chính trị đã có, các địa phương cũng đang ra quân thực hiện Công điện của Thủ tướng. Tuy nhiên, sẽ là không triệt để nếu người tham gia giao thông không tuân thủ nghiêm túc những quy định. Sẽ là quá muộn để khắc phục hậu quả khi tai nạn đã xảy ra.

Rượu bia có thể làm cho những cuộc vui thăng hoa nhưng rất cần đối với mỗi người khi tham gia giao thông luôn thường trực ý nghĩ: Phía trước tay lái là những mảnh đời.

Hãy để kỳ nghĩ lễ là những ngày vui trọn vẹn!./.