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Cải chính

37 xã, phường ở Sơn La được bố trí thêm phòng nông nghiệp và môi trường

Thứ Tư, 16:33, 29/07/2026
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VOV.VN - Sơn La có 37 xã, phường được bố trí thêm phòng nông nghiệp và môi trường; 38 xã còn lại vẫn duy trì 4 phòng chuyên môn như khi bắt đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Quyết định quy định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã mà tỉnh Sơn La vừa ban hành, có 37/75 đơn vị hành chính cấp xã được bố trí thêm 1 phòng chuyên môn, nâng tổng số phòng chuyên môn và tương đương của các xã này lên 5 phòng, tăng 1 phòng so với trước đó.

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Chiềng Khoong là 1 trong 37 xã ở Sơn La được thành lập thêm phòng nông nghiệp và môi trường (ảnh NH)

Cụ thể, 37 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 8 phường, 29 xã, bao gồm các xã là trung tâm huyện cũ trước đây và một số xã khác) được thành lập thêm phòng nông nghiệp và môi trường trên cơ sở tổ chức lại phòng kinh tế (đối với xã)/phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị (đối với phường) và phòng kinh tế - văn hoá - xã hội của các xã Mường Bám, Mường Lèo.

38 đơn vị hành chính cấp xã còn lại thì vẫn duy trì 4 phòng chuyên môn và tương đương, bao gồm: văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; phòng kinh tế; phòng văn hóa - xã hội và trung tâm phục vụ hành chính công.

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Việc thành lập thêm phòng chuyên môn sẽ giúp giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở đảm bảo nhanh và chính xác hơn

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng nông nghiệp và môi trường, phòng kinh tế/phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị thuộc UBND cấp xã.

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Sơn La không có chủ trương sáp nhập xã, phường

VOV.VN - Liên quan đến thông tin về sắp xếp các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La từ 75 xã, phường xuống còn 35 xã, phường, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định, thông tin này là không chính xác.

Thu Thuỳ/VOV-Tây Bắc
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