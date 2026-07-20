Vì sao một số chính sách phát triển nông nghiệp tại Sơn La chưa đi vào thực tiễn?

Các nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La được đại biểu đề cập gồm nghị quyết về hỗ trợ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến rau, củ quả trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025; chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2024 - 2025; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn.

Đại biểu HĐND nêu vấn đề chất vấn tại Kỳ họp

Không giải ngân được hoặc tỷ lệ giải ngân thấp, tỷ lệ thụ hưởng chính sách thấp, nhiều đối tượng thuộc diện hỗ trợ chưa được thụ hưởng chính sách, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân... các nghị quyết được đánh giá chưa phát huy đầy đủ hiệu quả trong thực tiễn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

Trả lời chất vấn về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhận trách nhiệm trước các đại biểu, trước cử tri khi các chính sách chưa thực sự đi vào cuộc sống. Giải trình về các nguyên nhân, ông Nguyễn Thành Công cho biết, nghị quyết về hỗ trợ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến đến nay chưa giải ngân được, do vướng về nguyên tắc hỗ trợ, quy mô liên kết, khó khăn về nguồn vốn...

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trả lời chất vấn

Đối với chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc, việc triển khai bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý, xa rời thực tiễn, dẫn đến việc giải ngân kinh phí năm 2025 hiện đang bằng 0. Về nguyên nhân chủ quan, khi xây dựng nghị quyết chưa nghiên cứu kỹ và khảo sát, đánh giá từng tiêu chí, tính khả thi, cách thức tổ chức triển khai.... Như quy định các hộ chăn nuôi vùng đặc biệt khó khăn phải có quy mô đàn đại gia súc tối thiểu từ 10 con; nhưng trên thực tế đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn nuôi dưới 5 con là đa số, hoặc chỉ nuôi 2-3 con; điều kiện đất dốc, manh mún, rất khó để đáp ứng tiêu chí trồng cỏ tối thiểu 200m2. Còn về nguyên nhân khách quan, khi xây dựng chính sách cũng chưa tính toán được nguồn lực thực tiễn dẫn đến phân bổ nguồn lực triển khai chưa tốt.

Về việc triển khai chính sách di dời cơ sở chăn nuôi, ông Nguyễn Thành Công cho rằng, cử tri phản ánh tiến độ quá chậm là chính xác. Bởi thực tế, mới chỉ có 7 trong tổng số hơn 2.400 cơ sở thuộc diện phải di dời hoàn thành di dời và nhận được hỗ trợ. Nguyên nhân do thay đổi quy định của trung ương về vùng cấm chăn nuôi và mức hỗ trợ; Chi phí di dời, xây trang trại mới quá lớn, trong khi mức hỗ trợ thấp, quỹ đất dự phòng của bà con không có, tạo gánh nặng rất lớn...

Chủ trì phiên chất vấn, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, 3 nghị quyết nêu trên đều gắn với mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân địa phương, nhất là những vùng khó khăn. Tuy nhiên, các nghị quyết chưa phát huy hiệu quả và sẽ được xem xét bãi bỏ để nghiên cứu chính sách mới.

Chủ toạ Kỳ họp

Chủ tọa đề nghị UBND tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách; từ đó rút kinh nghiệm chung cho quá trình xây dựng các nghị quyết lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới; đảm bảo ban hành các nghị quyết đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, khả thi, triển khai hiệu quả... Bởi tỉnh xác định nông nghiệp là 1 trong 3 trụ cột, động lực tăng trưởng của Sơn La.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị UBND tỉnh tham mưu, xây dựng chính sách trong giai đoạn tiếp theo phải quan tâm việc khảo sát, đánh giá tác động; chính sách cần sát với điều kiện sản xuất thực tế của người dân, nhất là tại địa bàn đặc biệt khó khăn; thủ tục đơn giản để người dân tiếp cận; đồng thời phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp và khả năng cân đối nguồn lực, không trùng lặp với chính sách của Trung ương... bảo đảm các chính sách của HĐND sau khi ban hành được triển khai hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống.