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Sơn La không có chủ trương sáp nhập xã, phường

Thứ Ba, 16:24, 21/07/2026
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VOV.VN - Liên quan đến thông tin về sắp xếp các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La từ 75 xã, phường xuống còn 35 xã, phường, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định, thông tin này là không chính xác.

Thông tin với cử tri và với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ông Lò Minh Hùng - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La - cho biết: Trên mạng xã hội có thông tin tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh đã tổ chức thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La; cụ thể là từ 75 xã, phường xuống còn 35 xã, phường. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, ông Lò Minh Hùng khẳng định: tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh không thông qua nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

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Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La thông tin tại Kỳ họp.

Ông Lò Minh Hùng nêu lý do: Thứ nhất, về thẩm quyền sáp nhập các xã, phường thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Thứ hai, ngày 17/7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp nghe ý kiến và kết luận về nội dung này và theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến giờ phút này trên địa bàn tỉnh Sơn La không có chủ trương sáp nhập các xã, phường và việc này chỉ triển khai thực hiện khi có chủ trương mới của Trung ương.

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HĐND tỉnh Sơn La thông qua 28 nghị quyết tại Kỳ họp thứ hai.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tiếp tục theo dõi, xử lý các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật.

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Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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