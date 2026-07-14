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Khai mạc Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI

Thứ Ba, 09:07, 14/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay 14/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 2 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 27 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình.

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Ông Nguyễn Minh Dũng - Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc

Đáng chú ý, nhiều tờ trình liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và công tác an sinh xã hội được các đại biểu quan tâm, như: quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính sách hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030; mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên; mức hỗ trợ công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao; quy định chi phí quản lý thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; cùng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển nhà ở và tạo việc làm cho người dân.

Bên cạnh các chính sách an sinh, kỳ họp cũng sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, đầu tư công, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, phân cấp quản lý đầu tư công, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, cũng như chủ trương giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu triển khai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng theo phương thức đối tác công tư.

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Toàn cảnh kỳ họp

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 13.350,89 tỷ đồng, bằng 59,13% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 12.600 tỷ đồng, bằng 59,43% dự toán. Nhiều khoản thu có mức tăng cao so với cùng kỳ, như thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 50,68%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 45,43%, góp phần tạo nguồn lực để tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI diễn ra trong hai ngày 14 và 15/7. Sau các phiên thảo luận, chất vấn và giải trình, HĐND tỉnh sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết làm cơ sở triển khai nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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