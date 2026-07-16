Thanh Hóa giữ vững mục tiêu GRDP 11%, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Những điểm sáng và các điểm nghẽn cần tháo gỡ

Trong sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,21%. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,67%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu; khu vực dịch vụ tăng 6,46%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,13%.

Quang cảnh kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Du lịch tiếp tục khẳng định là điểm sáng khi đón khoảng 9,95 triệu lượt khách, đạt 59,2% kế hoạch năm, tăng 4,3% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch ước đạt 15.852 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 34.202 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán và tăng 15,7% so với cùng kỳ. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực với 64 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có 12 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đạt khoảng 11.395 tỷ đồng và 137,2 triệu USD.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn, thách thức. Mức tăng trưởng GRDP vẫn thấp hơn 2,87 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra. Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chịu áp lực từ giá nguyên liệu đầu vào tăng, thị trường xuất khẩu thu hẹp.

Việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, giải quyết các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai tại một số dự án trọng điểm còn chậm. Cùng với đó, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang trong giai đoạn đầu cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải phát huy quyết tâm cao nhất, kiên quyết không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, xác định rõ những nội dung còn chậm tiến độ, tập trung tháo gỡ theo phương châm “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và rõ trách nhiệm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, thời gian còn lại của năm không nhiều trong khi khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, từng ngành, từng địa phương phải coi việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Việc giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là cam kết với Chính phủ mà còn là trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tạo nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo bứt phá

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%, Thanh Hóa xác định tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng, cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, lan tỏa sang các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững.

Với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, Thanh Hóa đặt mục tiêu tận dụng tối đa dư địa tăng trưởng, tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn, tạo bứt phá trong sáu tháng cuối năm, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, giữ vững mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% theo nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh.