65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô: Đặc khu vững vàng nơi phên dậu Đông Bắc

Sáng 9/5, tại Quảng trường Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu Cô Tô trang trọng tổ chức Lễ Thượng cờ, dâng hương nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (9/5/1961 - 9/5/2026).

Lễ thượng cờ trang nghiêm sáng 9/5 tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô

Hoạt động được tổ chức đồng loạt tại 3 cột cờ Tổ quốc trên đảo Cô Tô lớn, Thanh Lân và đảo Trần thuộc đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), tạo nên không khí thiêng liêng và xúc động giữa trùng khơi Đông Bắc Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời khẳng định niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của quân và dân Cô Tô thực hiện lời dạy của Bác. Nhiều đơn vị trong cả nước cũng nhân dịp ý nghĩa này tổ chức chuyên đi Về nguồn, sinh hoạt chi bộ chuyên đề.

Cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách dâng hương tại Khu di tích, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua triển lãm tổ chức tại đây

Bà Trần Thị Thúy Lan, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội xúc động: "Chúng tôi rất vinh dự, tự hào và có nhiều cảm xúc khi được tới đây đúng vào ngày 65 năm trước Bác Hồ ra đảo Cô Tô. Mỗi Đảng viên, mỗi cán bộ viên chức của chúng tôi sẽ luôn luôn học tập và làm theo tấm gương của Người".

Ngày 9/5/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thăm quân và dân đảo Cô Tô. Chuyến thăm lịch sử của Người là niềm vinh dự, tự hào to lớn đối với nhân dân vùng biển đảo tiền tiêu Đông Bắc, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Bác Hồ đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những lời căn dặn của Người về đoàn kết, xây dựng đời sống mới, phát triển sản xuất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đã trở thành động lực tinh thần to lớn, soi đường cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Cô Tô vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chương trình nghệ thuật “Cô Tô xanh - Bản hòa ca khát vọng” mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật ý nghĩa về tình cảm đối với Bác Hồ và đảo tiền tiêu

Từ một huyện đảo còn nhiều khó khăn, hạ tầng thiếu thốn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy sản nhỏ lẻ, đến nay Cô Tô đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Hệ thống giao thông, điện lưới, trường học, cơ sở y tế, hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Kinh tế biển, dịch vụ, du lịch phát triển nhanh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển đảo được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuyển sang vận hành theo mô hình đặc khu, Cô Tô đang bước vào giai đoạn phát triển mới từ lợi thế biển đảo tiền tiêu. Bộ máy chính quyền được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Với định hướng phát triển xanh, thông minh và bền vững, đặc khu Cô Tô đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch biển đảo hấp dẫn của Quảng Ninh và cả nước, đồng thời là “phên giậu” vững chắc nơi tuyến đảo tiền tiêu Đông Bắc.

Em Nguyễn Thị Bảo Châu, học sinh trường Tiểu học và THCS Cô Tô chia sẻ sự tự hào khi là người con của đảo: "65 năm trước Bác Hồ đặt chân tới đảo và có căn dặn đồng bào trên đảo là “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ”. Để thực hiện lời hứa thì thế hệ trẻ trên đảo Cô Tô của chúng em cố gắng học tập rèn luyện để không ngừng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đảo".

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên hành trình đạp xe diễu hành chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô

Dịp này, đặc khu Cô Tô tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo vàTuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc: triển lãm ảnh đẹp về Cô Tô, phiên chợ OCOP, các trò chơi dân gian, hội thả diều chủ đề “Cô Tô - Bay lên cùng biển xanh”, chương trình nghệ thuật “Cô Tô xanh - Bản hòa ca khát vọng”. Đặc biệt, chương trình làm sạch bãi biển “Chung tay vì biển xanh” có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người dân cùng các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch.

Đoàn xe đạp diễu hành xuất phát từ khu vực trung tâm thị trấn, di chuyển qua tuyến đường bao biển và nhiều điểm đông dân cư, tạo nên không khí vui tươi, sôi động trên đảo

Bà Nguyễn Thị Diên, người dân khu 2 đặc khu Cô Tô hoà cùng dòng người tham gia diễu hành xe đạp sáng 9/5 chia sẻ cảm xúc: "Đây là hoạt động rất ý nghĩa để xây dựng Cô Tô xanh. Rất mong mỗi người khách du lịch tới đây sẽ cùng với người dân Cô Tô thực hiện các tour du lịch bằng xe đạp, hạn chế phương tiện phát thải, giúp môi trường ngày một trong sạch".

Đặc khu Cô Tô phát động chương trình tổng vệ sinh môi trường biển trên địa bàn

Bên cạnh giáo dục truyền thống, các hoạt động sự kiện cũng nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa, con người gắn với phát triển du lịch bền vững, đồng thời quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Cô Tô đến đông đảo du khách, xây dựng đặc khu Cô Tô trở thành điểm đến hấp dẫn nơi vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc.