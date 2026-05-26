AFF 2026: Xây dựng ASEAN hoà bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm

Chiều 26/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF).

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm" phản ánh những yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc lấy người dân làm trung tâm không chỉ là khẩu hiệu mà còn là định hướng xuyên suốt nhằm bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân đều được hưởng lợi từ quá trình phát triển, nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động toàn cầu và không ai bị bỏ lại phía sau.

Về quy mô, AFF 2026 được mở rộng đáng kể so với các kỳ trước, với hơn 20 hoạt động đa dạng, diễn ra trong 2 ngày (9-10/6). Đặc biệt, trước thềm sự kiện chính, ngày 8/6 sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động khởi động như Tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN, Tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, Hội nghị thanh niên Đông Nam Á và Tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI).

Phiên khai mạc chính thức sẽ được tổ chức sáng 9/6 tại Melia Hanoi, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Việt Nam cùng lãnh đạo một số quốc gia ASEAN. Các phiên toàn thể trong ngày sẽ tập trung thảo luận về tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy sáng kiến phòng ngừa xung đột và ứng dụng AI trong ASEAN. Trưa cùng ngày sẽ có Toạ đàm hẹp làm việc về chủ đề công nghệ tài chính.

Ngày làm việc thứ hai của Diễn đàn sẽ diễn ra các phiên toàn thể về an ninh năng lượng, mô hình phát triển cùng một số phiên chuyên đề khác trước khi bế mạc vào chiều cùng ngày.

Cũng tại sự kiện, TS. Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết AFF 2026 sẽ huy động sự tham gia đa dạng của các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, học giả, thanh niên, các tổ chức xã hội và đại diện người dân.Theo ông Nguyễn Hùng Sơn, diễn đàn được kỳ vọng sẽ trở thành “vườn ươm” cho các ý tưởng và sáng kiến mới, góp phần tìm ra các giải pháp toàn diện cho những thách thức chung của khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á - Thái Bình Dương.

TS. Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao

Việt Nam kỳ vọng thông qua AFF 2026 sẽ cùng các nước ASEAN và đối tác xây dựng một khu vực hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023 nhằm tạo khuôn khổ để các nhà lãnh đạo ASEAN, các đối tác ASEAN và giới nghiên cứu, doanh nghiệp quốc tế thảo luận, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến đóng góp vào việc định hình tương lai ASEAN. Diễn đàn cũng tạo kênh bổ trợ cho các tiến trình chính thức của ASEAN.

AFF lần đầu được tổ chức năm 2024 và tiếp tục được duy trì vào năm 2025, từng bước khẳng định vai trò là một diễn đàn mở, hướng tới tương lai.

AFF 2026 được xác định là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn lần đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Tiếp nối thành công của AFF 2024 và 2025, với việc chủ trì tổ chức AFF 2026, Việt Nam mong muốn "chung tay, góp sức" cùng các nước thành viên ASEAN và đối tác xây dựng một ASEAN hoà bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.