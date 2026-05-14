Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 6

Thứ Năm, 21:18, 14/05/2026
VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 6 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm”.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 6 tới.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 6 tới. (Ảnh minh họa)

Bà Phạm Thu Hằng cho biết Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm tạo dựng không gian trao đổi cởi mở, bao trùm và hướng tới tương lai để các nhà lãnh đạo, học giả và doanh nghiệp cùng thảo luận về các vấn đề chiến lược của ASEAN và khu vực.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Diễn đàn Tương lai ASEAN các năm 2024 và 2025 đã diễn ra thành công, nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hưởng ứng rộng rãi của các nước ASEAN cũng như các đối tác.

“Tiếp nối chuỗi thành công đó, Diễn đàn năm nay 2026 dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6 tới đây tại Hà Nội”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 có chủ đề: “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm”. Theo bà Phạm Thu Hằng, các nội dung trao đổi tại diễn đàn lần này sẽ đóng góp thêm các góc nhìn, sáng kiến và khuyến nghị chính sách phục vụ quá trình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

“Diễn đàn hướng tới mục tiêu xây dựng một ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự lực, tự cường, bền vững và lấy người dân làm trung tâm”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết hiện Việt Nam đang tích cực phối hợp với các nước ASEAN và các đối tác để chuẩn bị cho diễn đàn. “Việt Nam cùng các nước ASEAN và các đối tác đang chuẩn bị rất tích cực cho diễn đàn này. Nội dung cụ thể và chương trình cụ thể của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026 sẽ sớm được chuyển tới các cơ quan báo chí để đăng ký đưa tin”, bà Phạm Thu Hằng nói.

ASEAN đoàn kết, chủ động ứng phó với tác động đa chiều

VOV.VN - Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, để lại dấu ấn tốt đẹp về tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào công việc chung của ASEAN.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Diễn đàn Tương lai ASEAN ASEAN 2026 Hà Nội ASEAN Future Forum ASEAN 2045 cộng đồng ASEAN
Toàn cảnh chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN 48 của Thủ tướng Lê Minh Hưng
Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN
Tổng Thư ký ASEAN: Việt Nam thịnh vượng đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng
Tổng thống Philippines họp báo thông báo kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN 48
Thủ tướng: ASEAN cần tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin quan hệ quốc tế
