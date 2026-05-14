Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 6

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 6 tới.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm tạo dựng không gian trao đổi cởi mở, bao trùm và hướng tới tương lai để các nhà lãnh đạo, học giả và doanh nghiệp cùng thảo luận về các vấn đề chiến lược của ASEAN và khu vực.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Diễn đàn Tương lai ASEAN các năm 2024 và 2025 đã diễn ra thành công, nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hưởng ứng rộng rãi của các nước ASEAN cũng như các đối tác.

“Tiếp nối chuỗi thành công đó, Diễn đàn năm nay 2026 dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6 tới đây tại Hà Nội”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 có chủ đề: “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm”. Theo bà Phạm Thu Hằng, các nội dung trao đổi tại diễn đàn lần này sẽ đóng góp thêm các góc nhìn, sáng kiến và khuyến nghị chính sách phục vụ quá trình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

“Diễn đàn hướng tới mục tiêu xây dựng một ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự lực, tự cường, bền vững và lấy người dân làm trung tâm”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết hiện Việt Nam đang tích cực phối hợp với các nước ASEAN và các đối tác để chuẩn bị cho diễn đàn. “Việt Nam cùng các nước ASEAN và các đối tác đang chuẩn bị rất tích cực cho diễn đàn này. Nội dung cụ thể và chương trình cụ thể của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026 sẽ sớm được chuyển tới các cơ quan báo chí để đăng ký đưa tin”, bà Phạm Thu Hằng nói.