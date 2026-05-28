Cải chính

Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa X

Thứ Năm, 11:23, 28/05/2026
VOV.VN - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2029. Đại hội đã xác lập 11 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ mới. Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, khóa X.

 

Theo Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, trong 3 năm qua, các cấp bộ hội đã triển khai gần 2.000 hoạt động giáo dục truyền thống; huy động hơn 3.000 tình nguyện viên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; xây mới 56 căn nhà an toàn vượt lũ, sửa chữa 143 căn nhà cho người dân khó khăn.

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2026-2029 ra mắt đại hội và nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh. 

Phong trào “Bình dân học vụ số” được đẩy mạnh với 218 đội hình tình nguyện, gần 2.700 thanh niên trực tiếp hướng dẫn hơn 12.000 người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Thanh niên toàn tỉnh cũng hoàn thành 33 bản đồ số, mã hóa QR các địa chỉ đỏ, tuyến du lịch và điểm di tích trọng điểm.

Bước sang nhiệm kỳ mới (2026-2029), với khẩu hiệu hành động “Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk: Yêu nước - Đoàn kết - Tiên phong - Bản sắc - Phát triển”, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đề ra nhiều chỉ tiêu trọng tâm như hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 100 dự án khởi nghiệp; tư vấn hướng nghiệp cho 200.000 lượt thanh niên; giới thiệu việc làm thành công cho ít nhất 50.000 thanh niên; phát triển mới 120.000 hội viên.

Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2026-2029

Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Nhiệm kỳ tới, chúng tôi xác định 11 chỉ tiêu và ba khâu đột phá. Từ đó chúng tôi xác định ra hai đề án, một đề án là gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Hai là đề án bứt phá khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên, tập trung vào các phong trào tình nguyện thực chất, đặc biệt là những nội dung tình nguyện số gắn đến địa bàn dân cư để làm sao phát huy mạnh mẽ nhất trong đoàn kết tập hợp thanh niên, vừa chuyển đổi số để mỗi một thanh niên là một công dân số trong một giai đoạn mới”.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 48 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2026-2029 và 5 đại biểu tham gia Ban Kiểm tra Hội. Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2026-2029.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: đại hội Hội LHTN thanh niên Việt Nam Đắk Lắk
GS.TS Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội
VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định số 1288/ QĐ-BGDDT về việc bổ nhiệm GS.TS.NGƯT Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hà Nội điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Thành ủy Hà Nội đã công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTT&DL

VOV.VN - Sáng 25/5, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

