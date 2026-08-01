Mô hình “Mỗi tổ chức Đảng đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo” ở Đắk Lắk

Giữa cái nắng ban trưa, ông Y Ung Byă, ở buôn Cuôr, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk cặm cụi xây nhà. Hai người thợ phụ thoăn thoắt trộn vữa, cắt sắt, còn vợ ông liên tục chuyền những xô hồ lên giàn giáo. Ngôi nhà rộng 72 mét vuông đang dần hoàn thiện.

Ông Y Ung cho biết, nhà nghèo 6 miệng ăn, bấy lâu vẫn ước ao có căn nhà kiên cố. Nay Chi bộ Công an xã Ea M’Droh hỗ trợ tiền mua vật liệu xây dựng, ông Y Ung thuê thêm nhân công và tự tay xây ngôi nhà mơ ước. Ngôi nhà là động lực để vợ chồng ông tiếp tục cố gắng phấn đấu làm ăn, chăm lo con cái học hành đến nơi đến chốn, tích cực vươn lên thoát nghèo.

Ông Y Ung Byă (bìa phải) phấn khởi khi ngôi nhà mơ ước đang dần hoàn thiện.

Cũng ở buôn Cuôr, gia đình ông Y Đek Ênuôl vừa dọn vào ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Ngôi nhà còn thơm mùi sơn, đang hoàn thiện đóng trần thạch cao và lắp đặt quạt điện. Ông Y Đek không khỏi vui mừng, xúc động vì gần 30 năm qua, cả gia đình ông sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ, mái tôn thủng lỗ chỗ. Gia đình 7 miệng ăn, hai người con bị bệnh, mảnh rẫy cũ cũng phải bán đi.

Từ tháng 8 năm ngoái, gia đình ông Y Đek được Chi bộ Các cơ quan Đảng xã Ea M’Droh đồng hành, thường xuyên thăm hỏi, động viên. Không chỉ hỗ trợ một cặp bò giống, Chi bộ Các cơ quan Đảng xã còn nhiều lần đến nhà, cùng gia đình tính cách chăn nuôi, cải tạo sản xuất. Đầu năm nay, khi hoàn cảnh đã được rà soát, gia đình tiếp tục được hỗ trợ hơn 95 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết. Có nhà, có hướng phát triển kinh tế, ông Y Đek yên tâm làm ăn và lên kế hoạch cho tương lai.

Ngôi nhà của gia đình ông Y Đek Ênuôl vừa hoàn thành, còn thơm mùi sơn mới.

Ông Y Đek phấn khởi: “Tôi có vay mượn thêm anh em họ hàng được 40 triệu và chủ động kết nối thi công được căn nhà như hiện tại. Bây giờ có nhà rồi thì yên tâm nỗ lực làm ăn, trả dần các khoản còn nợ, rồi tiếp tục gom góp để làm thêm nhà bếp và công trình phụ, rồi có điều kiện hơn thì có thể mở rộng thêm diện tích, nối thêm phòng ở cho rộng rãi hơn”.

Theo ông Y Sắk Kbuôr, Trưởng buôn Cuôr, không chỉ đến trao hỗ trợ một lần rồi rời đi, các chi bộ có sự gắn bó, thường xuyên hỏi han, theo dõi, hướng dẫn, kết nối nguồn lực và động viên các gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Cách làm này rất mới nhưng đã đem lại hiệu quả rõ rệt, thiết thực giúp cho các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, có thêm điều kiện về vật chất, từng bước vượt qua khó khăn và tự mình vươn lên. Buôn Cuôr hiện có hơn 370 hộ nhưng có gần 100 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo, ông Y Sắk hi vọng mô hình này sẽ góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo tại địa phương trong thời gian tới.

“Từ mô hình thì có nhiều sự đồng hành, giúp đỡ, người dân có hướng phát triển hơn, đã hỗ trợ bò, xây nhà, tạo niềm tin, động lực để bà con nỗ lực làm ăn, tích cực vươn lên. Mong muốn sắp tới sẽ có thêm nhiều sự hỗ trợ, đồng hành như thế này để các hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế”, ông Y Sắk bày tỏ.

Sau gần 30 năm lập gia đình, ông Y Đek Ênuôl (áo đỏ) đã có được ngôi nhà kiên cố, có hướng phát triển kinh tế để tự mình vươn lên thoát nghèo.

Với hơn 7.000 hộ dân, trong đó gần 900 hộ nghèo và cận nghèo, để đạt được mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030 theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, xã Ea M’Droh không thể chỉ trông chờ vào các chính sách hỗ trợ. Ngay sau khi sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã đã nghiên cứu triển khai mô hình “Mỗi tổ chức đảng đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo”, huy động các chi bộ trực tiếp gắn với từng hộ dân, cùng tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn phát triển sinh kế và kết nối các nguồn lực hỗ trợ. Sau một năm, mô hình đã được triển khai tại 4 chi bộ, góp phần xóa hai căn nhà tạm, hỗ trợ bốn mô hình sinh kế cho các hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Bông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea M’Droh cho biết, địa phương đang hướng tới xây dựng cách làm để mỗi chi bộ thực sự trở thành điểm tựa của người dân.

“Kỳ vọng lớn nhất không phải là chúng ta hỗ trợ được bao nhiêu tiền, bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu con bò mà là tạo niềm tin cho đồng bào dân tộc thiểu số rằng không ai bị bỏ lại phía sau và luôn luôn có cán bộ chính quyền địa phương đồng hành. Đồng thời giúp cho chính cán bộ, đảng viên khi đi thực tiễn cơ sở thì sẽ thật sự là gần dân, hiểu dân hơn nữa”, ông Nguyễn Văn Bông nhấn mạnh.

Mô hình “Mỗi tổ chức đảng đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo” tại xã Ea M'Droh huy động các chi bộ trực tiếp gắn với từng hộ dân, cùng tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn phát triển sinh kế và kết nối các nguồn lực hỗ trợ.

Sau những kết quả bước đầu, Đảng ủy xã Ea M’Droh đang chuẩn bị tổng kết mô hình để tiếp tục hoàn thiện và mở rộng triển khai ở các chi bộ trường học, với kỳ vọng lan tỏa tinh thần đồng hành tới nhiều lĩnh vực của đời sống địa phương. Mô hình này mở ra hướng đi mới trong giảm nghèo bền vững ở cơ sở, gắn với trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên. Đó sẽ là điểm tựa để người dân tự tin vươn lên bằng chính nội lực của mình.