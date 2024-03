Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Ngày 21/3, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 765/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21/3/2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân được giao Quyền Chủ tịch nước sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ.

Quốc hội khóa XV ngày 21/3/2024 cũng đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV đối với ông Võ Văn Thưởng.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970 (54 tuổi), quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thay bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV tiếp tục bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.