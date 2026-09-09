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Bãi bỏ việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với một số vi phạm

Thứ Tư, 19:04, 09/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 08/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Nghị định.

Trong đó, đáng chú ý là nội dung sửa đổi Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

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(Ảnh minh họa)

Nghị định số 347/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 7, điểm a khoản 8 Điều 15 về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Cụ thể: 

Sửa đổi bổ sung điểm c khoản 7 như sau:

"c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và h khoản 3; điểm c khoản 4 và điểm b, điểm đ khoản 5 Điều này;".

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 như sau:

"a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm đ, i, k và l khoản 3; các điểm a, d, đ và k khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều này;".

Đáng chú ý, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP đã bãi bỏ điểm i, điểm k khoản 2 và các điểm m, n và r khoản 3, điểm d khoản 5 Điều 15. Theo đó, các hành vi vi phạm sau đây sẽ không còn áp dụng việc xử phạt vi phạm hành chính khi Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2026:

- Cung cấp dịch vụ sử dụng súng bắn sơn cho khách hàng dưới 18 tuổi;

- Không bố trí nhân viên y tế trực tại địa điểm diễn ra dịch vụ cung ứng sử dụng súng bắn sơn để xử lý khi có sự cố xảy ra trong thời gian cung ứng dịch vụ này;

- Bán hoặc cung cấp thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho những đối tượng không có giấy phép sử dụng loại thiết bị trên hoặc có giấy phép sử dụng nhưng không đúng nội dung ghi trong giấy phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Sản xuất, nhập khẩu, mua, bán thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên vượt quá tiêu chuẩn về âm thanh, ánh sáng đối với các thiết bị còi, đèn theo quy định của pháp luật;

- Bán hoặc cung cấp thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc đồng ý bằng văn bản;

- Sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng các biện pháp khác mà pháp luật không cho phép để tiến hành đòi nợ.

PV/VOV.VN
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