Đồng Tháp có thêm 15 xã, phường "An toàn khu thời kháng chiến"

Đó là các xã gồm: Vĩnh Bình, Tràm Chim, Thanh Mỹ, Tân Thuận Bình, Tân Phú Trung, Tân Dương, Phú Hựu, Phú Cường, Phong Mỹ, Phong Hòa, Lai Vung, Hội Cư, Hòa Long, Châu Thành và phường Mỹ Ngãi. Các địa phương được công nhận An toàn khu đã và đang tổ chức Lễ công bố quyết định này.

Xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp nhận danh hiệu An toàn khu thời kháng chiến

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định công nhận 44 xã, phường thuộc tỉnh Đồng Tháp là Xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Như vậy đến nay toàn tỉnh Đồng Tháp có 59 xã an toàn khu thời kỳ kháng chiến.

An toàn khu là đơn vị hành chính cấp xã có ý nghĩa lịch sử, từng là nơi trú ẩn, hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo đảm các tiêu chí về địa hình, chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội để bảo vệ cán bộ và duy trì hoạt động cách mạng, được Nhà nước công nhận và hưởng chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành.

Việc công nhận xã an toàn khu không chỉ là sự tri ân lịch sử và nhân dân vùng đất cách mạng trong kháng chiến, mà còn góp phần nâng cao an sinh xã hội.

Người dân tại các xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến (không thuộc các đối tượng đã được hưởng bảo hiểm y tế theo các nhóm khác) sẽ được ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, địa phương còn nhận được các hỗ trợ về đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhằm nâng cao mức sống của người dân.