Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ, Đại tá Nguyễn Đức Cương, nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai được điều động giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; Thượng tá Lương Hoàng Giang, nguyên Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ được điều động giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh hội nghị.

Nội dung bàn giao tập trung vào các mặt công tác trọng tâm như: Chủ động tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện đường lối quân sự, quốc phòng; quản lý Nhà nước về quốc phòng tại địa phương; Tổ chức xây dựng, quản lý, chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Trung tướng Phạm Đức Duyên cùng lãnh đạo 2 tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận quyết định.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 cùng lãnh đạo hai tỉnh ghi nhận và đánh giá cao hai đồng chí trên cương vị Chính ủy Bộ CHQS tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị.

Chính ủy Quân khu 2 nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, hai đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang của hai tỉnh thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; phối hợp tham mưu, thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt việc sắp xếp cán bộ, ổn định tổ chức biên chế khi tổ chức lại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn cán bộ Ban CHQS cấp xã; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền và tham gia có chất lượng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, chỉ huy và lực lượng vũ trang tỉnh.