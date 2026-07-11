Lào Cai: Chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư năm 2026 gắn kết nhiều hoạt động đặc sắc

Chuỗi sự kiện sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 7h, ngày 16/7 với Lễ khởi công Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 tại phường Văn Phú và xã Yên Bình. Tiếp đó, chiều cùng ngày sẽ diễn ra đồng thời hai cuộc tọa đàm chuyên sâu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh: Tọa đàm xúc tiến du lịch “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” và Tọa đàm “Khơi thông nguồn lực - Đổi mới sáng tạo” nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.

Song song với đó, lãnh đạo tỉnh sẽ có chương trình tiếp xúc trực tiếp các tập đoàn, nhà đầu tư lớn tại phòng Khánh tiết Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời tổ chức cho các doanh nghiệp đi khảo sát thực địa một số nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn.

Điểm nhấn độc đáo của chuỗi sự kiện diễn ra vào tối ngày 16/7 tại khu vực Quảng trường 19/8, phường Yên Bái. Vào lúc 20h, tỉnh sẽ chính thức ra mắt Tuyến phố đi bộ phường Yên Bái kết hợp chương trình nghệ thuật dân gian, tham quan khu trưng bày sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP địa phương.

Đặc biệt, cũng vào lúc 20h, Lễ chào cờ tập trung cấp tỉnh tháng 7/2026 sẽ được tổ chức trang nghiêm ngay tại Quảng trường. Đây là nghi thức thiêng liêng có sự tham gia của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đoàn đại biểu Trung ương, quốc tế cùng đông đảo quần chúng nhân dân. Hoạt động chào cờ này cũng mở đầu cho lộ trình định kỳ tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào 7h ngày thứ Hai đầu tiên hằng tháng tại các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh.

Sáng ngày 17/7, Phiên chính thức của Hội nghị xúc tiến đầu tư sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tại đây, tỉnh Lào Cai sẽ trình chiếu các thước phim quy hoạch, ý tưởng dự án lớn như tuyến đường kết nối cao tốc với xã Y Tý, trục động lực dọc sông Hồng, thảo luận môi trường đầu tư và tiến hành trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án đủ điều kiện.

Sự kiện khép lại bằng chương trình tiếp nhận các dự án an sinh xã hội từ các nhà hảo tâm và tiệc chiêu đãi chào mừng hội nghị thành công.