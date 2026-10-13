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Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai điều động, phân công loạt cán bộ tỉnh về cơ sở

Thứ Ba, 15:42, 13/10/2026
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VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai điều động, phân công nhiều cán bộ nhận nhiệm vụ mới tại các xã, cơ quan cấp tỉnh, trong đó có các vị trí bí thư, phó bí thư đảng ủy xã.

Sáng 13/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định điều động, phân công và chỉ định cán bộ giữ các chức vụ mới.

Theo các quyết định được công bố, ông Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Bản Hồ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bản Hồ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ

Ông Đỗ Hiếu Thảo, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thôi tham gia các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Mường Bo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Duy Tuyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thôi tham gia các chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Cát Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Các đại biểu dự hội nghị

Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, được điều động đến công tác tại Đảng ủy xã Trấn Yên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trấn Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng đợt này, ông Trần Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trấn Yên, thôi giữ các chức vụ hiện tại và được phân công, điều động tham gia Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với công tác cán bộ tại các cơ quan cấp tỉnh, bà Nguyễn Thị Ngà, thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi tham gia chức vụ hiện tại, được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trương Mạnh Quyết, thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi tham gia ban này và được điều động đến công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo.

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Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy (thứ ba từ trái sang) chúc mừng các cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công nhiệm vụ mới 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, việc kiện toàn, bố trí cán bộ lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo ở cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan cấp tỉnh.

Đối với các cán bộ nhận nhiệm vụ tại địa phương, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường bám sát cơ sở, gần dân, nắm chắc tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân. Đồng thời, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, tăng thu ngân sách và huy động nguồn lực phát triển hạ tầng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập cho người dân.

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Lào Cai đưa VNeID đến gần người dân vùng cao

VOV.VN - Để các tiện ích số thực sự đi vào cuộc sống, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Lào Cai đang triển khai nhiều cách làm sát dân, gần dân. Tại xã Khao Mang, cán bộ công an và các tổ chuyển đổi số không chỉ hướng dẫn người dân tại trụ sở, mà còn đến tận thôn, tận nhà, thậm chí lên cả nương.

 

PV/VOV.VN
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