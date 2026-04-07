Truyền thông Trung Quốc đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Thứ Ba, 14:36, 07/04/2026
VOV.VN - Thông tin Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước đã được truyền thông Trung Quốc đăng tải sớm và nổi bật trong phần tin quốc tế.

Hàng loạt cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc, như Tân Hoa xã, CCTV News, China News, China Daily... đã đồng loạt đăng tải thông tin về sự kiện quan trọng này.

Hãng thông tấn Tân Hoa cho biết, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI ngày 7/4 đã bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với kết quả toàn bộ 495 đại biểu tham dự bỏ phiếu tán thành.

truyen thong trung quoc dua tin tong bi thu to lam duoc bau giu chuc chu tich nuoc hinh anh 1
Tân Hoa xã đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Tân Hoa xã nhấn mạnh, trong phát biểu nhậm chức sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định ưu tiên hàng đầu là duy trì môi trường hòa bình và ổn định, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững, cũng như cải thiện mọi mặt đời sống của nhân dân, nhằm đảm bảo người dân được thụ hưởng trọn vẹn những thành quả của sự phát triển, đồng thời giúp Việt Nam đóng góp to lớn hơn vào hòa bình, ổn định, phát triển và tiến bộ trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ngày 6/4, truyền thông Trung Quốc cũng đã kịp thời cập nhật thông tin Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa XVI tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ mới.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
