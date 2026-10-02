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Nâng cao chuỗi giá trị nông sản của Cần Thơ trên thị trường quốc tế

Thứ Sáu, 11:18, 02/10/2026
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VOV.VN - Ngày 2/10, tại Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề “Định hướng thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030”.

Thành phố Cần Thơ hiện có 266 doanh nghiệp xuất nhập khẩu sang các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như EU, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Trung Quốc và các nước khu vực Trung Đông. Những sản phẩm chủ lực xuất khẩu như lúa gạo, trái cây và thủy sản.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay thị trường quốc tế ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, phát triển xanh và giảm phát thải. Vì vậy, hàng hóa nông sản xuất khẩu đang đứng trước những yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Do đó, việc nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu không chỉ góp phần tang thu nhập cho người dân mà còn thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ lực của thành phố.

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Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Sở NN&MT thành phố Cần Thơ

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Sở NN&MT thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đang có những điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò trong chuỗi giá trị nông lâm thủy sản, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà từng bước mở rộng và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu hiện nay đang thay đổi, đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phát triển xanh và trách nhiệm xã hội.

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Đại biểu tham dự hội thảo tham luận

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi cho biết, trong định hướng đến năm 2030, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm ngay từ khâu sản xuất; Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất; hình thành các chuỗi liên kết có kiểm soát, bảo đảm tính ổn định về sản lượng, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, giảm xuất khẩu sản phẩm thô và từng bước xây dựng những sản phẩm có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh lâu dài trên thị trường quốc tế; chủ động đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu.

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Nâng cao chuỗi giá trị nông sản của Cần Thơ trên thị trường quốc tế

Tại hội thảo, các chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về thị trường, yêu cầu kỹ thuật, nâng cao giá trị của sản phẩm và giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó góp phần nâng cao vị thế của nông sản Cần Thơ trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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