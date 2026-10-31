Bí thư Đồng Tháp chỉ đạo xử lý dự án Khu công nghiệp Tân Kiều bị đình trệ

Liên quan đến tình trạng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều (xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) bị đình trệ nhiều năm, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành vừa đến khảo sát thực tế dự án, đồng thời làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tháp Mười để tìm giải pháp tháo gỡ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khảo sát khu công nghiệp Tân Kiều

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tháp Mười kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm xem xét, cho chủ trương đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển công nghiệp, thu hút doanh nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Qua khảo sát thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán đối với dự án và các hạng mục thành phần; rà soát, xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng. Đối với thủ tục dừng thực hiện dự án, cần khẩn trương triển khai đúng quy định; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tổ chức đấu giá, lựa chọn phương án xử lý phù hợp, không để tình trạng dự án chậm tiến độ kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 1292, có tổng mức đầu tư khoảng 1.397 tỷ đồng, chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 484 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đến nay, một số hạng mục hạ tầng sử dụng vốn ngân sách đã hoàn thành như đường gom N2, đường gom đường tỉnh 846, nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 công suất 4.500 m³/ngày đêm, trạm quan trắc tự động và nhà điều hành. Giá trị giải ngân cho các hạng mục này hơn 86,9 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành, với số tiền giải ngân hơn 389 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Tân Kiều nằm tại mặt tiền tỉnh lộ nhưng bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí

Đối với dự án thành phần 2, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) được giao làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 912,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn huy động. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp mới hoàn thành hạng mục san lấp mặt bằng, các công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại chưa được triển khai. Nhiều năm qua, dự án gần như bất động, cỏ dại mọc um tùm trên diện tích đất rộng lớn.

Nguyên nhân chủ yếu khiến dự án chậm tiến độ là do doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, trong khi việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ đầu tư ngày càng khó khăn. Chủ đầu tư đã đề nghị dừng thực hiện dự án, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các chi phí đã đầu tư và những khoản liên quan theo quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Việc Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trực tiếp khảo sát và chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc tại Khu công nghiệp Tân Kiều được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình xử lý dự án, sớm khơi thông nguồn lực đất đai, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư mới, tránh tiếp tục lãng phí quỹ đất và nguồn vốn đã đầu tư.