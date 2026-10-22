Khu công nghiệp ở Đồng Tháp vẫn chờ ngày được khai thác

Hằng ngày, khi lưu thông trên tuyến đường tỉnh 846, đoạn qua xã Tháp Mười (Đồng Tháp), người dân không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến khu đất rộng lớn nằm ngay mặt tiền đường, được quy hoạch xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, nay trở thành một cánh đồng cỏ dại. Nhiều nơi, cỏ bông lau và các loại cây dại mọc cao quá đầu người, bao phủ phần lớn diện tích dự án.

Anh Võ Thành Nhân, người dân xã Tháp Mười, chia sẻ: “Khu công nghiệp này từ khi giải phóng xong mặt bằng đến nay nhiều năm rồi nhưng người dân thấy không tiến triển gì nữa. Cỏ rác mọc um tùm nhiều lắm, giờ bỏ hoang thấy rất lãng phí. Đề nghị nhà nước xúc tiến chọn nhà đầu tư để tránh lãng phí đất đai của người dân”.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 1292, với quy mô 148,5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.397 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2026. Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Đối với dự án thành phần 1, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp được giao làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 484 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đến nay, một số hạng mục hạ tầng sử dụng vốn ngân sách đã hoàn thành, gồm đường gom N2, đường gom đường tỉnh 846, nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 có công suất 4.500 m³/ngày đêm, trạm quan trắc tự động và nhà điều hành. Tổng giá trị giải ngân cho các hạng mục này là trên 86,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật cũng đã hoàn thành, với giá trị giải ngân hơn 389 tỷ đồng.

Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều qua nhiều năm xây dựng vẫn chưa hoàn thành

Trong khi đó, dự án thành phần 2 do Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, có trụ sở tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 912,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn huy động.

Đến nay, chủ đầu tư mới hoàn thành hạng mục san lấp mặt bằng, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại vẫn chưa được triển khai. Nhiều năm qua, dự án gần như bất động, để cỏ dại mọc um tùm trên diện tích đất rộng lớn.

Theo chủ đầu tư, nguyên nhân dự án chậm triển khai chủ yếu do doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, trong khi nguồn vốn tín dụng phục vụ dự án ngày càng khó tiếp cận. Do không bố trí được nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, các hạng mục hạ tầng còn lại chưa thể triển khai.

Chủ đầu tư cho biết, với khả năng tài chính hiện nay, ngay cả khi tiếp tục được bố trí nguồn vốn, doanh nghiệp cũng khó hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt trong năm 2026. Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã đề nghị dừng thực hiện dự án và đề xuất được xem xét, giải quyết các chi phí đã đầu tư cùng những khoản liên quan theo quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp và các cổ đông.

Bên trong dự án Hạ tầng khu công nghiệp Tân Kiều cỏ mọc um tùm

Dự án chậm tiến độ kéo dài không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng đến kỳ vọng của những hộ dân đã chấp hành chủ trương thu hồi đất, di dời nhà cửa để bàn giao mặt bằng. Nhiều người dân địa phương bày tỏ bức xúc khi chứng kiến diện tích đất từng được kỳ vọng sẽ hình thành khu công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế, nay lại bị bỏ hoang.

Bà Phạm Cẩm Loan, một hộ dân đã bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, bày tỏ: “Tôi khổ tâm lắm, nhà nghèo không có ruộng đất gì mà lại đau bệnh nhưng khi nhà nước thu hồi đất mình phải di dời. Mình rất tiếc nếu mà khu đất không có hoang vu như vầy thì người dân có thu hoạch rất nhiều. Bây giờ nhà nước cần tiến hành mở rộng, đầu tư kinh doanh để người trẻ có công ăn việc làm ổn định. Riêng người già thì có chỗ mua bán nhỏ cuộc sống sẽ đỡ hơn, còn bây giờ cỏ không. Tôi kiến nghị nhà nước nên đưa khu công nghiệp này sớm hoạt động”, bà Loan tâm tư.

Theo UBND xã Tháp Mười, Khu công nghiệp Tân Kiều nằm ở vị trí có nhiều lợi thế về giao thông, với mặt tiền các tuyến đường trọng yếu và tiếp giáp đường thủy. Trước đây, khu đất này chủ yếu là ruộng, vườn xen lẫn nhà dân. Địa phương kỳ vọng khi khu công nghiệp đi vào hoạt động sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Ông Trần Nghĩa Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tháp Mười, cho biết: “Khu công nghiệp này do Ban Quản lý các Khu kinh tế quản lý, từ khi sáp nhập xã đến giờ địa phương cũng tham gia quản lý những công việc liên quan đến việc giải tỏa hộ dân lấn chiếm, quản lý đất công để cho Ban Quản lý các Khu kinh tế thực hiện các quy trình theo quy định. Chính quyền địa phương cũng mong khu công nghiệp này sớm đưa vào hoạt động thực hiện đúng theo chủ trương. Khu công nghiệp này đưa vào hoạt động tất nhiên có lợi, đầu tiên là tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như phát huy hiệu quả sử dụng đất công của xã”.

Chính quyền và người dân khu vực Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp mong dự án sớm hoạt động

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đã tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xử lý những vấn đề phát sinh tại dự án.

Trong thời gian tới, sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, đơn vị sẽ thực hiện các thủ tục kết thúc, thanh lý hợp đồng gói thầu số 07 về thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 thuộc dự án thành phần 1.

Đồng thời, sau khi nhận đủ hồ sơ pháp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ tham mưu UBND tỉnh và HĐND tỉnh xem xét, cho chủ trương đối với đề nghị dừng thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp. Trên cơ sở chủ trương được cấp có thẩm quyền thông qua, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức thực hiện quy trình đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tiếp tục triển khai dự án.

Thu hồi đất của dân để làm khu công nghiệp Tân Kiều cần được sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai

Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp trong việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các dự án kéo dài, chậm triển khai. Việc sớm tìm được nhà đầu tư đủ năng lực, đưa những khu đất đã quy hoạch vào khai thác hiệu quả không chỉ góp phần tránh lãng phí tài nguyên đất đai và nguồn vốn đầu tư mà còn đáp ứng mong mỏi của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.