Bí thư Thành ủy Hà Nội dự lễ khai giảng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Phát biểu tại lễ khai giản, đồng chí Trần Đức Thắng nêu rõ, năm học mới mở ra trong bối cảnh yêu cầu phát triển Thủ đô, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với đội ngũ cán bộ.

Khi thẩm quyền và trách nhiệm của cơ sở tăng lên, năng lực của cán bộ phải được nâng lên tương ứng. Chất lượng thực thi tại từng xã, phường có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của cả hệ thống và niềm tin của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng hoa nhà trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, những năm qua, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã chuẩn hóa, phát triển toàn diện; tập trung đổi mới giảng dạy, phát triển đội ngũ, tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và từng bước ứng dụng công nghệ số. Việc được công nhận đạt trường chính trị chuẩn mức 1 năm 2025 là kết quả đáng ghi nhận, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Để năm học 2026-2027 đạt chất lượng thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị nhà trường và các học viên xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập, coi trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá, làm rõ khả năng vận dụng lý luận vào công tác; mỗi học viên phải tự giác, nghiêm túc và chủ động trong suốt khóa học; gắn chất lượng từng khóa đào tạo với nhiệm vụ xây dựng Nhà trường đạt trường chính trị chuẩn mức 2 năm 2027 và phát triển Nhà trường trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng.

“Học để làm tốt hơn chức trách, học để nhìn đúng thực tiễn cơ sở, học để dám quyết, dám chịu trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật học tập. Thước đo sau khóa học không phải là tấm bằng mà là sự chuyển biến trong phương pháp lãnh đạo, quản lý và sự hài lòng của cơ quan, của nhân dân, của doanh nghiệp nơi các đồng chí công tác", Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.