English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy tại Tây Hồ

Thứ Tư, 14:48, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này.

Sáng 16/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ; đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân tử vong.

bi thu thanh uy ha noi tham hoi, dong vien nan nhan vu chay tai tay ho hinh anh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo thành phố thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 354. Ảnh: Quang Thái/ Hà Nội mới

Tại Bệnh viện Quân y 354, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình; mong các nạn nhân yên tâm điều trị, cố gắng vượt qua khó khăn.

Chia sẻ với người thân nạn nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự đau buồn trước mất mát quá lớn mà các gia đình đang phải gánh chịu, đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân.

Ông Trần Đức Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này. “Những gì thành phố có thể hỗ trợ được, các gia đình cứ đề xuất để thành phố xem xét, hỗ trợ, giúp đỡ”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, từ khi vụ việc xảy ra đến nay, các cơ quan chức năng của thành phố, từ phường đến các sở, ngành, đã tích cực vào cuộc, quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình. Ông Trần Đức Thắng đề nghị, trong quá trình điều trị, khắc phục hậu quả, nếu còn có khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ gì, các gia đình mạnh dạn đề xuất để thành phố kịp thời giải quyết.

Đại diện các gia đình cảm ơn lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, địa phương và Bệnh viện Quân y 354 đã quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời các nạn nhân và gia đình trong lúc khó khăn.

bi thu thanh uy ha noi tham hoi, dong vien nan nhan vu chay tai tay ho hinh anh 2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao hỗ trợ cho các gia đình có người thân bị tử vong trong vụ cháy. Ảnh: Quang Thái/ Hà Nội mới

Sẻ chia với những mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân, Đoàn công tác đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng đối với mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Tổng kinh phí hỗ trợ 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 2h06 ngày 16/9, tại nhà số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ xảy ra vụ cháy. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã huy động các xe chữa cháy cùng các lực lượng tham gia xử lý vụ việc.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng các lực lượng chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ việc.

Hiện, cùng với tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy, cấp ủy, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh vụ việc, đồng thời chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vụ cháy ở Tây Hồ, Hà Nội: Chồng nghi ngộ độc khí CO, vợ bị tràn khí màng phổi
Vụ cháy ở Tây Hồ, Hà Nội: Chồng nghi ngộ độc khí CO, vợ bị tràn khí màng phổi

VOV.VN - Vụ cháy tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội đã khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương. Hiện hai nạn nhân được các bác sĩ Bệnh viện 354 theo dõi sát do có tổn thương liên quan đến hô hấp và chấn thương, tình trạng nặng.

Vụ cháy ở Tây Hồ, Hà Nội: Chồng nghi ngộ độc khí CO, vợ bị tràn khí màng phổi

Vụ cháy ở Tây Hồ, Hà Nội: Chồng nghi ngộ độc khí CO, vợ bị tràn khí màng phổi

VOV.VN - Vụ cháy tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội đã khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương. Hiện hai nạn nhân được các bác sĩ Bệnh viện 354 theo dõi sát do có tổn thương liên quan đến hô hấp và chấn thương, tình trạng nặng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Tây Hồ
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Tây Hồ

VOV.VN - Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Tây Hồ

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Tây Hồ

VOV.VN - Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Hà Nội
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Tại hiện trường vụ cháy nhà 5 người tử vong ở 264/2 Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), lực lượng chức năng vẫn phong tỏa nghiêm ngặt, bên trong, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Tại hiện trường vụ cháy nhà 5 người tử vong ở 264/2 Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), lực lượng chức năng vẫn phong tỏa nghiêm ngặt, bên trong, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục