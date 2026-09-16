Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy tại Tây Hồ

Sáng 16/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ; đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân tử vong.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo thành phố thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 354. Ảnh: Quang Thái/ Hà Nội mới

Tại Bệnh viện Quân y 354, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình; mong các nạn nhân yên tâm điều trị, cố gắng vượt qua khó khăn.

Chia sẻ với người thân nạn nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự đau buồn trước mất mát quá lớn mà các gia đình đang phải gánh chịu, đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân.

Ông Trần Đức Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này. “Những gì thành phố có thể hỗ trợ được, các gia đình cứ đề xuất để thành phố xem xét, hỗ trợ, giúp đỡ”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, từ khi vụ việc xảy ra đến nay, các cơ quan chức năng của thành phố, từ phường đến các sở, ngành, đã tích cực vào cuộc, quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình. Ông Trần Đức Thắng đề nghị, trong quá trình điều trị, khắc phục hậu quả, nếu còn có khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ gì, các gia đình mạnh dạn đề xuất để thành phố kịp thời giải quyết.

Đại diện các gia đình cảm ơn lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, địa phương và Bệnh viện Quân y 354 đã quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời các nạn nhân và gia đình trong lúc khó khăn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao hỗ trợ cho các gia đình có người thân bị tử vong trong vụ cháy. Ảnh: Quang Thái/ Hà Nội mới

Sẻ chia với những mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân, Đoàn công tác đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng đối với mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Tổng kinh phí hỗ trợ 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 2h06 ngày 16/9, tại nhà số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ xảy ra vụ cháy. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã huy động các xe chữa cháy cùng các lực lượng tham gia xử lý vụ việc.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng các lực lượng chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ việc.

Hiện, cùng với tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy, cấp ủy, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh vụ việc, đồng thời chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.