Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học 2026 - 2027

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Ủy ban Hợp tác Lào - Việt, Hội Người Việt Nam Thủ đô Vientiane cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, thầy trò trường song ngữ Lào Việt Nam Nguyễn Du sẵn sàng bước vào năm học 2026 - 2027.

Năm học 2025 – 2026 vừa qua đánh dấu mốc son ấn tượng khi lần đầu tiên cả 3 khối lớp cuối cấp (lớp 5, 9 và 12) của trường đều có học sinh đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi (tổng số 16 em). Bên cạnh đó, 90% học sinh lớp 12 tiếp tục học lên bậc cao hơn, trong đó 50% học sinh nhận học bổng đại học tại Việt Nam.

Chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới do các em học sinh nhà trường biểu diễn mang màu sắc vui tươi.

Bước sang năm học 2026 - 2027, nhà trường tập trung thực hiện 5 mục tiêu trọng tâm, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và phát triển bền vững. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh: Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du không chỉ là nơi giảng dạy tri thức mà còn là môi trường kết nối văn hóa, ngôn ngữ, góp phần gieo mầm và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Đại sứ mong muốn các em học sinh luôn nỗ lực rèn luyện để trở thành những công dân có ích và là nhịp cầu nối liền giữa hai dân tộc.

Trường song ngữ Lào Việt Nam Nguyễn Du hân hoan chào đón học sinh lớp 1 tựu trường.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường đã chính thức ra mắt Quỹ Khuyến học Nguyễn Du nhằm tiếp sức cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, 30 suất học bổng du học Việt Nam đã được trao cho các em học sinh tiêu biểu.